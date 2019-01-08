微星發表全新GS75 全系列電競筆電搭載GeForce RTX顯卡

記者周之鼎／台北報導

MSI於2019年美國CES中，以「極致真實，遊戲新視界」為主題，宣布全系列電競筆電領先搭載最新NVIDIA GeForce RTX系列顯示卡，全新17.3吋GS75 Stealth採用噴砂處理的霧黑金屬材質，奢華亮金的切邊處理加以點綴，造就這款亮眼並充滿科技時尚的電競筆電，全系列GeForce RTX系列電競筆電預計將於1月下旬正式在台上市。

NVIDIA GeForce RTX系列顯示卡擁有即時光影追蹤與人工智慧強化的繪圖技術，將行動版獨立顯示卡效能推升至更高境界，引領玩家進入絕對真實的遊戲體驗。效能方面，全新GeForce RTX系列顯示卡的運算效能有了全新突破，遊戲畫面的細部光線、陰影、色彩皆能有更好、更完整的表現。為使全新GeForce RTX顯示卡發揮應有的完整效能，MSI獨家散熱技術也再次革新進化Cooler Boost Trinity+，能更有效的讓處理器與顯示卡穩定高效能運作。

GS75傳承自GS系列輕薄機款的傳統，GS75最高搭載Intel Core i7處理器、GeForce RTX 2080顯示卡，如此高規格卻能隱身在2.2kg、18.98 mm纖薄的機身中，相較於市面上的17吋筆電，輕薄度提升60%。此外，GS75搭載17.3吋144Hz的 IPS等級窄邊框極速電競面板，提供玩家更完整的視覺饗宴。採用噴砂處理的霧黑金屬材質，奢華亮金的切邊處理加以點綴，堅固卻又充滿科技美學，加大的35%觸控板面積的絲滑觸控板設計，使觸控的反應度及準確性大幅提升。GS75首創搭載被動振膜設計的DYNAUDIO音響模組，能傳遞令人驚豔的重低音效，即便使用筆電也能擁有高品質的聽覺體驗。

此外微星也公開其他系列，包含效能強大的GT Titan系列新機GT 63 TITAN、GT 75 TITAN、以RGB為主的GE63 Raider RGB、GE75 Raider ，以及GL73、GL63電競筆電都將搭載NVIDIA GeForce RTX系列顯示卡。