征服南北極上市櫃董事長第一人　劉柏園：用行動鼓勵年輕人做大事

▲ 遊戲橘子創辦人劉柏園、極限運動員陳彥博、藝人宥勝、林語萱、吳昇儒返台接受媒體訪問。（圖／記者樓菀玲攝）



記者樓菀玲／桃園報導

遊戲橘子創辦人劉柏園所率領的南極長征隊，在智利時間12月22日傍晚6點（台灣12/23凌晨五點）成功抵達南極點，成為台灣首支以越野方式抵達南極點的長征隊。今日南極長征團隊飛抵桃園機場，遊戲橘子創辦人劉柏園、極限運動員陳彥博、藝人宥勝、林語萱、吳昇儒接受媒體訪問，大聊此次南極長征甘苦談、大啖雞排與珍奶。

「這項計畫我們想了十年，花了兩年籌備。」劉柏園說，這次長征難就難在如何起頭、如何跨出第一步，回顧日前在南極的冒險過程，當時長征隊因為惡劣的天候變化，導致既有的行程耽誤了許多，也因為時間、補給的雙重壓力之下，最終長征隊只能被迫選擇較為困難的「高原路線」往南極點前進。

▲ 長征隊員與家屬在台上合影。（圖／記者樓菀玲攝）



歷經近一個月狂風暴雪、頂著零下30度低溫，南極長征隊克服「高原路線」的險峻環境，共前進350公里，終於在智利時間12月22日傍晚6點(台灣12/23凌晨五點)成功完成挑戰，成為台灣首支以越野方式抵達南極點的長征隊。抵達南極點後，位在橘子集團總部的「TAIPEI前進南極點任務控制中心」LIVE現場傳來隊員們略顯疲憊卻充滿喜悅的聲音，隊長劉柏園開心的宣布：「前進南極點，完攻！我們做到了！為台灣寫下長征南極點的歷史記錄！」

身為上市櫃公司第一位完成長征南北極紀錄的董事長，橘子集團創辦人劉柏園表示：「我希望以實際行動告訴年輕人，不要做世俗眼光的大事，只要做自己人生的大事。因為，只要心中有一個值得堅持的夢想，縱使過程中會遇到痛苦與挑戰，也能咬牙前進，等待最佳時機突破重圍，為自己人生寫下不悔的篇章。」

▲ 長征團隊返台後，大啖台灣雞排與珍奶。（圖／記者樓菀玲攝）



台灣史上第一支南極長征隊長征隊自11月13日從台北出發，挑戰過程波折不斷，原訂路線為660公里的岸到點(Coast to Pole)，但出發後即因連日暴風雪造成行程延誤，在盤點糧食、物資、南極大陸天候等各項因素後，改挑戰難度升級的「高原路線」。全隊從南緯87度、2545公尺的海拔高度出發，一路上空氣稀薄，風勢強到很難站立，隊員們更一度歷經失溫、凍傷、「white out」現象，在種種考驗身心的艱鉅挑戰之下，終於在智利時間12月22日傍晚6點左右正式到達南極點。

▲ 劉柏園抵台入境後，明顯可以看到臉上的傷痕。（圖／記者樓菀玲攝）



橘子關懷基金會十週年啟動「前進南極點」計劃寫下台灣史上的記錄，成為台灣第一支長征南極點達陣的隊伍，隊員親身挑戰極限，激勵新世代的年輕人，要更勇敢做大夢、為自己的夢想冒險。隊員們將在智利時間12月25日拔營，帶著長征世界極南盡頭的榮耀，在2019年1月8日早上回到台灣，並分享更多南極冒險故事。