今年首發演唱會震撼彈！米津玄師即將來台開唱

▲由米津玄師所創作，2017年的動畫電影《煙花》主題曲「打上花火」獲得該年下載榜第一名。

記者周之鼎／台北報導

在2019年剛開始馬上就有日本重量級歌手登台的好消息！索尼音樂今（1/7）日公開曾創作多首經典樂曲的米津玄師即將於今年3月來台開唱，演唱會名稱為「米津玄師2019 TOUR in 台北／當脊椎化作蛋白石」。

米津玄師早期使用VOCALOID軟體為初音未來等V家歌手創作歌曲，以「ハチ」名義投稿作品一夕成名，至今已累積七首VOCALOID創作歌曲擁有千萬甚至上億的點閱率。被發掘進入商業音樂後表現更為亮眼，包含了為動畫《三月的獅子》製作動畫片尾曲「Orion」，以及為動畫《我的英雄學院》第二季製作主題曲「ピースサイン」。至今已經累計8張單曲和4張專輯，在2018年末的日本重點跨年節目NHK紅白歌唱大賽中也初次登場，演唱日劇《法醫女王》主題曲「Lemon」，並且女歌手Daoko也同樣在紅白演唱米津玄師創作的「打上花火」，可說是當今日本樂壇極受期待的創作者。

「米津玄師2019 TOUR in 台北／當脊椎化作蛋白石」將於2019年3月30日在台灣大學綜合體育館1F演出，將於1月20日上午11時開賣門票，票價為新台幣3000元。