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Niantic募資1.9億美元開發「哈利波特」手遊　預計今年上線

《Pokémon GO》開發商AR手遊新作（圖／翻攝自《哈利波特：巫師同盟》）

▲ Niantic 下一款新作將會是以《哈利波特》為主的作品。（圖／翻攝自《哈利波特：巫師同盟》官方網站

科技中心／綜合報導

《Pokémon GO》在全球掀起風潮，外媒報導指出，該款遊戲開發商 Niantic 已經募資到1.9億美元，這筆資金將投入進新款遊戲《哈利波特：巫師同盟》（Harry Potter: Wizards Unite）的開發，預計將於今年推出

據CNBC報導，據Niantic公司向美國證券交易委員會（SEC）所提交的文件透露，該公司已在去年12月20日成功募資到1.9億美元的資金，雖然文件中並未提及有哪些投資人挹注，但文件中有提到共有26位投資人參與募資。

《華爾街日報》先前報導，Niantic公司的這筆融資是由專注後期風險的投資公司IVP牽線，南韓電子龍頭三星及電競公司aXiomatic Gaming也都有參與，據該篇報導指出，Niantic公司因為這筆融資，讓該公司的市值提升至39億美元。

該公司在2016年推出的《Pokémon GO》在全球掀起風潮，到處都湧現抓寶人潮，相關數據顯示，該款遊戲在2018的營收將近8億美元，較上一年度成長了35％，且自推出以來，玩家在該款遊戲總投入的金額上看22億美元。

據了解，這筆融資將用來開發與華納兄弟（Warner Bros.）合作的全新AR 實境手遊《哈利波特：巫師同盟》（Harry Potter: Wizards Unite），玩法將與結合過往Niantic公司的兩款遊戲《Ingress》及《Pokémon GO》所帶來的經驗，並且將之融入更多的新技術與玩法，本款遊戲預計於今年推出。

關鍵字：AR 實境手遊哈利波特Pokémon GO手遊募資

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