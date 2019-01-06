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《極速領域》開放事前登錄　超狂活動直接送真車

《極速領域》開放事前登錄（圖／Garena提供）

科技中心／綜合報導

年度最受矚目的賽車手遊《Garena 極速領域》自推出遊戲預登頁面後，引起玩家們熱烈討論，除了遊戲中可體驗經典賽車競速外，也能暢玩道具賽等全新模式。《Garena 極速領域》預登頁活動內容也相當豐富，除了有讓網友大呼神準的心理測驗及抽出幸運玩家送iPhone Xs Max外，官方更在日前揭曉預登抽大獎獎項 - TOYOTA 86經典百萬跑車。

《Garena 極速領域》將於公測舉辦抽獎活動，玩家只要登入遊戲即有機會抽到 TOYOTA 86 百萬跑車。TOYOTA 86 曾出現在經典賽車漫畫電影中，為主角駕駛的車款，可說是甩尾跑車界中的經典款，這次《Garena 極速領域》讓玩家不只能在遊戲中玩虛擬賽車，更有機會能在現實生活中體驗百萬跑車的快感。

《Garena 極速領域》與台灣大哥大旗下音樂串流服務平台《MyMusic》合作，讓玩家可於遊戲中同時享受競速及飆速旋律的快感。此次合作特別邀請到 2 位知名歌手擔任神秘音樂總監，其中 1 位音樂總監更為了此次聯名合作創作一首遊戲專屬主題曲。

《Garena 極速領域》與《MyMusic》將於 1／10 (四) 在 Garena 電競館舉辦聯名記者會，當日除了揭曉預登頁中的神秘加碼獎勵外，《Garena 極速領域》將於記者會上獨家首播專屬主題曲，並揭開2位神秘音樂總監的真面目，請玩家們一同期待。

關鍵字：手機遊戲Garena極速領域

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