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《楓之谷》原廠不玩了驚傳想賣!？外媒點名五大公司可能收購

《楓之谷》原廠不玩了驚傳想賣!？外媒點名五大公司可能收購。（圖／翻攝網路）

記者周之鼎／台北報導

旗下擁有了《楓之谷》、《瑪奇》、《跑跑卡丁車》等線上遊戲的開發商NEXON似乎不太想玩了，韓國經濟新聞報導NEXON控股母公司 NXC 執行長金正宙有意出售公司。

根據韓國經濟新聞報導，金正宙最近有意將自己和特殊關係人的NXC股票出售，金正宙自己與自己的公司和其夫人共持有98.64%的股份， NXC 目前擁有 NEXON 47.98% 的股份，因此若出售則幾乎等於全部賣掉。NEXON 市值推估約高達 13 兆韓圓（約新台幣 3844 億元），在韓國　超過 10 兆韓圓的併購案在韓國整體市場被視為「超巨大規模」，因此若真的出售，特別是被海外企業拿走的話有可能引發動盪。

據國外媒體報導，有可能想吃下NEXON的包含了韓國的Kakao、Netmarble，大陸的騰訊、網易和美國的EA。騰訊會想購買的原因是線上遊戲《DNF》在對岸一直是穩定的長紅遊戲，購買原廠將會有成功的相乘效果，同時在資金面上也是最有機會的公司。而EA則和NEXON有著《FIFA Online》的合作，《FIFA Online》在韓國長年都是NEXON的營收主力，NEXON現任CEO也出自於EA，因此兩方關係算是相當密切。不過由於NEXON規模相當龐大，因此在收購上也將有可能演變為這幾間公司間的一場商業戰爭。

NEXON對要出售的消息則表示「正在瞭解狀況不便評論。」不過最有趣的是消息一公開後，NEXON在韓國相關的股價通通往上飆，似乎投資人對於出售公司是抱持著正面看待。

關鍵字：NEXON楓之谷出售

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