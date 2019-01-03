至高天的怒火降臨！《暴雪英霸》公開新英雄英普瑞斯

記者周之鼎／台北報導

暴雪娛樂於昨（1/2）日首度公開《暴雪英霸》第 85 位新英雄，來自《暗黑破壞神》系列的「英普瑞斯」，並釋出技能介紹影片。

「英普瑞斯」是來自《暗黑破壞神 3》的勇天使，勇天使英普瑞斯是安傑瑞斯議會的領袖，他率領至高天的天使軍團奮勇迎戰烈焰地獄的惡魔，打贏無數次的勝仗。他素來果斷無情，是所有造物中最堅強的正義保衛者。在《暴雪英霸》中屬於戰士型角色。

英普瑞斯的Q技能為「天威突刺」，朝目標方向衝刺並且突刺目標，造成35點傷害。命中敵方英雄時，天威突刺會引導一段時間使其昏迷1秒，引導完成後會額外造成70點傷害。W技能為「索拉瑞恩之火」，釋放一波怒火，造成100點傷害。被中央區域擊中的敵人會額外受到50點傷害，並且緩速40%，持續3秒。 E技能為「熔火護甲」，英普瑞斯被火包覆，持續3秒，每0.25秒對附近一名敵人造成19點傷害。英普瑞斯恢復相當於傷害值100%的生命值，對英雄造成傷害時獲得雙倍治療量。

R1絕招為「天使武裝」，召喚一圈火焰劍護體，獲得1000點護盾，持續3秒。 如果護盾在持續時間內沒被破壞，可在5秒內再次啟動此技能，朝目標區域射出6把劍，每把對第一名擊中的敵人造成140點傷害。 R2絕招為「安傑瑞斯之怒」0.75秒後，衝向目標，抓起第一名擊中的敵方英雄飛向至高天。英普瑞斯在空中可移動，控制落地的位置。 2秒後，把目標重重摔在地上，造成375點傷害，並且使其昏迷1秒。

英普瑞斯預計將於不久的將來正式上線。

