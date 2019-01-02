《封印者M》台港澳全球首發 1月8日全面公測

記者周之鼎／台北報導

《封印者M》於今日公開遊戲官方網站除了揭露遊戲內重要角色及戰略資訊，代理商遊戲種子也正式宣布台港澳全球首發將於1月8日開放公測，遊戲自去年12月開放事前預約後引起熱烈迴響，將帶給玩家爽快的連擊快感與豐富精彩的遊戲體驗。

廣受玩家期待的《封印者M》於上月的CB刪檔封測完美落幕，玩家們無論是否能幸運搶先體驗，都紛紛表示十分期待正式公測。官方也表示，為了讓玩家體驗《封印者M》豐富多變的遊戲內容，營運團隊準備了豐富的全服贈禮及精彩公測活動，等待玩家1月8日上線同歡，要帶給大家不一樣的新年禮物。

在《封印者M》遊戲中，玩家能化身為指揮官，指揮封印者小隊進行作戰，而在最初進入遊戲時首先獲得的隊員就是活潑可愛的劍道高手「維莉」，攻擊能力為中近距離靈巧型的維莉在指揮官的指示下出戰入侵的次元獸，為了守護城市和人類的生存而戰，在作戰的過程中，維莉也不斷在戰鬥中遇到亦敵亦友的封印者們，為指揮官的小隊增加新戰力。

玩家除了在最初遊戲內與劍道高手「維莉」相遇，後續也能在解鎖遊戲關卡的過程中持續獲得新的人物角色，以循序漸進的方式來組成更完整的小隊。關卡玩法分為普通難度和精英難度兩部分，通過不同關卡，可以獲得不同獎勵。普通難度主要獲取經驗和封印者升級、進階材料，精英難度能獲取飾品材料、武器碎片、PNA進階材料等。而精英難度關卡則需通關特定的普通難度關卡後才可解鎖，過關後亦能獲得更高等的材料與獎勵，為自己的專屬小隊增添更強的團隊戰鬥力。





