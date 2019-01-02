系列作集資破千萬 《高雄大空襲》桌遊創下新猷

記者周之鼎／台北報導

以二戰美軍轟炸為主題的《高雄大空襲》桌遊已集資超過 500 萬，暫居台灣桌遊集資第二，而冠軍正是前作《台北大空襲》，兩者相加已超過 1100萬台幣，製作團隊表示因市場下滑，原本評估僅能募得三百萬，目前成績遠超預期。而為求玩家完整融入歷史情境， 與知名樂團滅火器合作的桌遊主題曲「一九四五」MV，目前社群影音觀看次數已近50萬次。

為了讓《高雄大空襲》更為人知。製作團隊也砸下重本，「我們不只在做桌遊。」製作人就曾這樣表示。近三千人的遊戲社團也，讓遊戲集資過程本身也像一場遊戲。《高雄大空襲》光是遊戲插圖就邀集四位一線畫師：諾米繪製地景建築；蠢羊設定人物角色，日常混亂進行人物上色，韋宗成繪製媽祖等神祇卡牌，主題曲更邀請知名音樂人李欣芸操刀管弦樂編曲。

製作團隊表示，本次邀集的跨界團隊，幾可稱為「台灣明星隊」，MV與專業影像工作團隊「世界柔軟」合作，而鐵盒則委請四十年歷史的利恆鐵器日本精工鐵盒外裝；而富綱印刷更主動提出將紙材升級為義大利進口紙。「我們強烈感受到，所有人都希望這款遊戲做到最好。」

除了常見的紙材之外，《高雄大空襲》進口日本鐵打造遊戲外盒，更用高成本的金屬、壓克力配件，企圖呈現高雄工業城市基因的美感。製作人張少濂表示，希望透過桌遊，讓台灣的歷史被更多人看見，未來也將著手開發英文、日文版本，未來將參加德國、日本等世界性桌遊展會，讓更多國外朋友玩出台灣歷史。





