ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

系列作集資破千萬 《高雄大空襲》桌遊創下新猷

記者周之鼎／台北報導

以二戰美軍轟炸為主題的《高雄大空襲》桌遊已集資超過 500 萬，暫居台灣桌遊集資第二，而冠軍正是前作《台北大空襲》，兩者相加已超過 1100萬台幣，製作團隊表示因市場下滑，原本評估僅能募得三百萬，目前成績遠超預期。而為求玩家完整融入歷史情境， 與知名樂團滅火器合作的桌遊主題曲「一九四五」MV，目前社群影音觀看次數已近50萬次。

為了讓《高雄大空襲》更為人知。製作團隊也砸下重本，「我們不只在做桌遊。」製作人就曾這樣表示。近三千人的遊戲社團也，讓遊戲集資過程本身也像一場遊戲。《高雄大空襲》光是遊戲插圖就邀集四位一線畫師：諾米繪製地景建築；蠢羊設定人物角色，日常混亂進行人物上色，韋宗成繪製媽祖等神祇卡牌，主題曲更邀請知名音樂人李欣芸操刀管弦樂編曲。

製作團隊表示，本次邀集的跨界團隊，幾可稱為「台灣明星隊」，MV與專業影像工作團隊「世界柔軟」合作，而鐵盒則委請四十年歷史的利恆鐵器日本精工鐵盒外裝；而富綱印刷更主動提出將紙材升級為義大利進口紙。「我們強烈感受到，所有人都希望這款遊戲做到最好。」

除了常見的紙材之外，《高雄大空襲》進口日本鐵打造遊戲外盒，更用高成本的金屬、壓克力配件，企圖呈現高雄工業城市基因的美感。製作人張少濂表示，希望透過桌遊，讓台灣的歷史被更多人看見，未來也將著手開發英文、日文版本，未來將參加德國、日本等世界性桌遊展會，讓更多國外朋友玩出台灣歷史。



 

關鍵字：高雄大空襲桌遊

推薦閱讀

系列作集資破千萬 《高雄大空襲》桌遊創下新猷

陸瘋手遊電競　2018年電競產值高達2034億

2018年暢銷手遊排行大公開　《FGO》稱霸全球成最賺手遊

怪盜團歸來！PS新作《女神異聞錄5 R》正式公開

LINE花蓮強震募集逾8400萬元捐款　2018熱門議題回顧

台灣內戰！承泰不要獲2018《爐石戰記》全明星賽冠軍

LINE一定要顯示「訊息已收回」　背後原因大公開

2018年全球雙平台下載數將破1130億　手遊、訂閱制APP成最大功臣

《爐石戰記》全明星賽開戰！世界總決賽明年4月登台

台灣小魚打敗韓國企鵝妹奪冠　美女玩家吸睛引爆電競賽

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《FGO》稱霸全球成最賺手遊

陸2018年電競產值高達2034億

《高雄大空襲》桌遊募資結束創新猷

三款唱歌APP在家也能盡情飆歌！

台灣小魚打敗韓國企鵝妹奪冠　美女玩家吸睛引爆電競賽

PS新作《女神異聞錄5 R》正式公開

2018年全球雙平台下載量破1130億

承泰不要獲《爐石戰記》明星賽冠軍

谷歌公開2018台灣年度搜尋10大遊戲

Garena取得天美工作室新作代理權

最新新聞

《高雄大空襲》桌遊募資結束創新猷

陸2018年電競產值高達2034億

《FGO》稱霸全球成最賺手遊

PS新作《女神異聞錄5 R》正式公開

LINE2018熱門議題回顧

承泰不要獲《爐石戰記》明星賽冠軍

LINE顯示「訊息已收回」背後原因

2018年全球雙平台下載量破1130億

《爐石戰記》世界總決賽明年4月登台

台灣小魚打敗韓國企鵝妹奪冠　美女玩家吸睛引爆電競賽

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366