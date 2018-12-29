2018年全球雙平台下載數將破1130億　手遊、訂閱制APP成最大功臣

▲ 2018 年全球雙平台下載數將突破 1130 億次。（示意圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／綜合報導

根據數據調查公司 App Annie 最新報告指出，截至 2018 年 12 月 15 日為止，預估全球 iOS 以及 Google Play 下載量將會超過 1130 億次，和 2017 年相比較，大約成長了 10%，而用戶的支出也將增加了 20%。

而這些數據也指出了一個現象，印證行動市場依舊還有相當大的成長空間，2018 年全球行動下載收入將會超過 760 億美元（約新台幣 2 兆 3228 億元），其中最大的功臣自然得歸功於手機遊戲，來自手機遊戲的龐大收入，帶動了全球行動市場的大幅成長。

此外，來自非遊戲的應用程式訂閱收入成長，也推動了全球行動市場成長，和過去幾年比起來，現在的用戶也逐漸習慣所謂「訂閱制」服務，也因為如此，這些來自訂閱的收入成為了全球行動市場成長的重要動能之一。

除了下載量和收入都有明顯幅度的成長之外，用戶的使用時間也是以行動應用程式佔大宗，在美國，一般智慧型手機用戶每天會花費將近 3 個小時來使用行動應用程式，相較於 2016 年和 2017 年，2018 年大約成長了 20% 和 10%，用戶的使用時間逐年成長 10%，可謂是相當可觀。