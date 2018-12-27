台北電玩展破300廠商參展商務區　全球矚目作品齊聚獨立遊戲專區

記者樓菀玲／台北報導

2019台北國際電玩展(以下稱台北電玩展)「B2B商務區」將於明年1月24日率先開展，目前已有來自中國、日本、韓國、新加坡、菲律賓、英國、美國、德國、印度、俄羅斯等地的專業買主登錄參觀，預計將有35國3,000名買主來台爭取遊戲版權交易機會。主辦單位現正開放「商務參觀預先登錄」，截止時間至2019年1月16日止。

明年首度移至世貿三館展出的商務區匯聚全球開發商、發行商、金流商與數位媒體等25國超過300家業者參展，有來自中國的WhisperGames、巨人網絡、雪糕遊戲；日本CLOUD CREATIVE STUDIOS、G-angle株式會社、SUCCESS Corporation；韓國H2 INTERACTIVE、Gravity；新加坡XII Braves、美國Cloudflare、德國adjust以及以色列ironSource等國際企業參展，提供從最多元且國際化的全方位服務。

台灣廠商也積極參與B2B商務區以拓展遊戲商機，包含以《大三國志》成功搶進日本市場「唯晶數位」，以《轉校生》首次在台灣遊戲業亮相的「天剛資訊」、以ARPG手遊《仲裁英雄-暗闖地城》大舉進軍韓國市場的「昱泉國際」、開發國產首款AR 電競手遊《聖域對決》的「競鋒國際」、重現15年前經典遊戲《吞食天地M》風靡全台玩家的「中華網龍」、連續三年在商務區大規模參展的遊戲發行商「蝴蝶數位」、及深受玩家喜愛的《落櫻散華抄》開發商「神嵐遊戲」和《OPUS：靈魂之橋》開發商「SIGONO」等，台灣人氣開發商與發行商將為商務區帶來豐富的展出內容。

台北電玩展一大亮點的商務區「INDIE GAME FESTA」匯集21國近200家獨立遊戲團隊展出，其中不乏曾榮獲國際獎項的開發團隊，包含中國NEXT studio《Iris.Fall》榮獲俄羅斯DevGAMM!最高殊榮、美國Unknown Worlds《深海迷航》獲得知名遊戲媒體Gamespot票選為2018年度最佳遊戲、西班牙Appnormals Team《STAY》拿下Gamelab最佳原創遊戲獎、馬來西亞Metronomik榮獲SEA Game Awards評審團大獎，以及在中國獨立遊戲大賽獲得最佳VR遊戲的台灣團隊Gunben3等。此外，由台北電玩展主辦、韓國Xsolla獨家贊助的「2019 INDIE GAME AWARD獨立遊戲獎」已於官方網站公告複審入圍名單，得獎結果將於1月24日頒獎典禮中揭曉。

與B2B商務區同期舉辦的「亞太遊戲高峰會」邀請各領域重量級講師分享關於「遊戲開發」、「營運行銷」、「獨立遊戲」、「電子競技」、「虛擬實境」、「區塊鏈應用」等寶貴經驗。而明年首度為獨立遊戲規劃「Indie Salon」，匯聚台灣、中國、印尼、西班牙、美國、新加坡、馬來西亞等知名開發團隊分享經驗與成就，除了協助新創獨立遊戲團隊將作品推向國際，也替參與台北電玩展的開發者們創造更多良好的交流機會。