網銀取代樂陞接手樂美館　2019年進駐台中軟體園區

記者樓菀玲／台北報導

樂美館於(12/27)股東臨時會通過全面改選五董二監，由「網銀國際股份有限公司」取得四席董事兩席監察人席次，並指派張協宗先生擔任董事長一職，樂美館總經理林國棟繼續留任，更將原樂陞樂美館正式更名為樂美館。



「網銀國際股份有限公司」接手後，除保留原本美術代工軟實力外，並將大力支持樂美館拓展「遊戲美術製作」及「專案美術開發」。樂美館原在台灣的高雄、台北和中國蘇州三個據點外，也將拓展第四個據點，正式進駐台中軟體園區。

在美術製作開發上，時下最新趨勢的VR遊戲美術、甚至是電影特效美術等都是未來的發展重點！在2018高雄電影節中，首映的VR電影《恐怖廟宇》，正是樂美館首次參與製作VR電影的代表作品。由金馬獎導演程偉豪所執導的《恐怖廟宇》，全片以嶄新虛擬實境技術360度空間，故事內容所圍繞的落難神明廟宇場景，全部是以高規格3D建模所精心打造，清晰流暢互動式情境，讓觀賞者身歷其境在充滿詭異奇幻卻超真實的劇情體驗，成功成為電影節最熱門關注話題。

樂美館設立至今，從遊戲初期美術設定、角色設計、環境原畫繪製開始，不但打造了多元獨特的風格與高品質美術作品，更擔任了眾多遊戲視覺開發與資源規劃的重要角色，建立遊戲的視覺生命。除了長期專注於遊戲美術外，樂美館長期以來，一直持續與各地大專院校產學合作，對於美術人才培育不遺餘力，在學術和業界間建立良好的橋樑。

2019年樂美館正式進駐台中軟園區、擴大團隊規模後，也將秉持過去優良經營理念及企業核心價值，持續在遊戲美術上追求更高、更卓越的表現。更期望能擴大產學合作範圍，結合海、內外專業陣容，肩負起社會責任，長期耕耘、向下扎根，並以「新風格」及「高品質」為遊戲產業再創全新局面。