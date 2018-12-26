《遠征M》台港澳雙平台正式公測　比武招親特別活動開跑

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由台灣淘米代理的國戰手遊《遠征M》今日正式於台港澳雙平台啟動公測，官方除了祭出一連串上市慶祝活動，帶來眾多好康與玩家同歡，更將舉辦眾所矚目的「比武招親」特別活動，邀請知名網紅「蕎蕎」、「安希」、「Q匠」、「Yumi」與玩家在遊戲內互動，不僅有機會在遊戲中迎娶自己心目中的女神，來場人人稱羨的浪漫婚禮，幸運爆表的最終贏家，更可以與女神在現實世界相見。

《遠征M》本次特別邀請四位知名網紅「蕎蕎」、「安希」、「Q匠」、「Yumi」一起參與「比武招親」活動，一場前所未有的戰爭，即將引爆！「比武招親」主要分為「國王爭霸戰」、「國戰」兩階段比試，「國王爭霸戰」將在12月30日（日）晚上7點50分至8點20分盛大舉行，玩家於國王爭霸戰中奪得國王寶座，即可與代表該國的女神在遊戲中進行一場浪漫的空中婚禮。

「國戰」則將於2019年1月2日（三）晚上8點至8點30分進行，在國戰中勝出的國家，國王將可與心儀的女神來場現實中的見面會。甜蜜刺激的英雄決鬥「比武招親」，考驗著玩家的真本事，能否將心愛的女神娶回家，贏取與女神面對面互動的幸運門票。

遊戲中集合多樣的戰鬥元素，包含「運糧車」、「盜取銘文」等兩國邊境衝突，以及「空中戰鬥」、亂武大會「多人PK」活動，還有最經典的「國王爭霸戰」與「國戰」，喜愛多人戰鬥的玩家絕不能錯過《遠征M》。

國戰遊戲在解任務途中遇上敵國玩家的機率可是相當高，運氣好可以擊敗對方，運氣不好則被敵方殲滅，往往在這種時候心中總會充滿各種不甘心。在《遠征M》中，若不幸被敵國殲滅，可利用「求救」系統尋求整個國家的兄弟來為你做主。

遊戲除了職業基本技能之外，還可以使用「技能符文」附加額外效果，玩家們可依照當下所處的戰場變化，自由切換帶有不同效果的符文，如對敵方的控制效果，例如「沉默」、「減速」、「定身」等，還有對自己增益的加強技能傷害、技能效果延長、技能附加回血狀態等，皆可按照玩家們的喜好自行搭配。

《遠征M》延續端遊《遠征Online》的雙人坐騎系統，舉凡鵲橋相會、寒霜銀月、夏日輕騎等屬於雙人乘坐的坐騎，都能邀請同國家的好友一起共乘，此外，雙人坐騎不只限定於男女，在《遠征M》當中，同性別也可以一起享受共乘樂趣。