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《FGO》聖誕許願活動現身北車大廳　特別活動12/26截止

《FGO》聖誕活動現身北車大廳（圖／FGO提供）

記者樓菀玲／台北報導

日本人氣手遊《Fate/Grand Order》繁中版（中文名：命運-冠位指定，以下簡稱《FGO》）於2018年12月23日（日）至12月26日（三）舉辦一場為期四天的聖誕特別活動，誠摯邀請御主一同參與調皮佳賓【BB】帶來的驚喜聖誕，也祝福所有御主「聖誕快樂」。

聖誕佳節散發的歡樂氛圍，不請自來的調皮佳賓【BB】為此特別舉辦了一場「千人許願」的驚喜聖誕活動，邀請眾多御主齊心許下聖誕願望，逐層點亮虛擬櫻花聖誕樹。不僅完整點亮整棵虛擬櫻花聖誕樹，許願次數更超越原先的目標，線上線下累積突破10,000次，獲得全服獎勵10顆聖晶石。

《FGO》聖誕活動現身北車大廳（圖／FGO提供）

《FGO》聖誕活動現身北車大廳（圖／FGO提供）

調皮佳賓【BB】帶來更盛大的『驚喜』，2018年12月23日至12月26日在臺北車站一樓中央大廳，以「Fate/EXTRA CCC特別活動『深海電腦樂土 SE.RA.PH』為設計概念，打造一座高達10公尺，由聖晶石點綴而成的《FGO》主題聖誕樹，而其中透出的紅粉櫻花瓣，則是由日前御主在【深海電腦樂土SE.RA.PH開幕紀念實體EVENT】留下的櫻花許願卡打造而成。

今年，《Fate/Grand Order》繁中版精心規劃的聖誕特別活動，由人氣從者「BB」與「尼祿．克勞狄烏斯」率先揭開序幕，開場即吸引眾多目光，也讓現場圍觀的人潮越聚越多；緊接在後登場的是裝扮聖誕造型的咕噠子與夥伴們，一出場全場氣氛瞬間沸騰，不僅有著逗趣演出，更與現場御主近距離互動。

活動進行期間內，御主參與現場的『聖誕分享活動』，就有機會獲得限量紀念週邊（數量有限，送完為止），只要上傳現場「咕噠子與人氣從者」的合照，打卡並加上『#FGO聖誕快樂』且御主等級達100級，即可獲得專屬聖誕禮物－限量小立牌與聖誕明信片（各一張，隨機不挑款）一份。

《Fate/Grand Order》繁中版聖誕特別活動－活動資訊

展出期間：2018年12月23日（日）14：00至2018年12月26日（三）21：00
活動進行：2018年12月23日（日）14：00－20：45
2018年12月24日（一）至12月25日（二）18：00－20：45
展出地點：臺北車站一樓中央大廳（台北市中正區北平西路3號）

關鍵字：手機遊戲樂聚多FGO

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