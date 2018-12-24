ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

SRPG策略手遊《戰舞姬M》上市在即　官方釋出事前登錄及玩法

《戰舞姬M》推出事前登錄（圖／好玩家提供）

記者樓菀玲／台北報導

亞洲遊戲發行商 SNSplus 好玩家今（24）日宣布，與遊戲廠商JIZE GAMES共同研發的旗下人氣日系策略手遊《戰舞姬M》即將在台港澳上線。本作品是《戰舞姬》的續作，遊戲內有數名造型華麗的戰國姬舞將，將陪伴玩家一同抵禦強大外敵保衛家園。此外，《戰舞姬M》的事前登錄活動將於今日啟動。

以日本戰國時期為背景舞台，被封印的「天魔」明智光秀將再次復甦，戰國大將們早已預料到這一天的到來，為了保護這個世界，將記憶與能力以「相傳魂術」傳承給女性後代。玩家於遊戲中扮演一名能夠操作稀有封印術的男性，為了討伐被天魔附身而成為魔王的明智光秀，和繼承了戰國武將之名和記憶的少女們，為了平定天下而一起踏上冒險之路。

有別於一般市場上手機遊戲，《戰舞姬M》採用unity3D引擎開發，不論是在人物或場景的表現，都比以往2D畫面來的更細膩與華麗，尤其戰鬥時姬舞將們一同施展名器解放的場景，絕對讓玩家享受到極致視覺感官上的滿足。另外每位角色都有自己獨特的技能，透過相互搭配還會有隨機掉落的符文系統，如果能靈活運用就能更有效的擊退更多敵人。

《戰舞姬M》推出事前登錄（圖／好玩家提供）

史上最強戰國梟雄組合德川家康、上杉謙信、武田信玄及織田信長等，帶著先輩的記憶及武技出生，並聚首於《戰舞姬M》並進駐於各關卡守陣，唯有依靠主公的帶領下才能領兵挑戰魔王威能。

遊戲內系統非常豐富，除了一般副本關卡外還有刺激的PVP對戰，獲勝有機會獲得限定角色及限定角色的皮膚，戰勝各活動關卡還有機會掉落稀有符文跟覺醒素材，配戴於姬舞將身上將大幅提升其戰鬥力。不同的關卡也需要特定的舞姬將們來解鎖關卡，玩家除了在享受抽卡的樂趣外，還能與美豔的姬舞將們進一步互動培養好感度，多樣的玩法等著玩家們親自去體驗。

《戰舞姬M》推出事前登錄（圖／好玩家提供）

參與事前登錄的玩家達到指定人數，即可在開服時獲得各階段的虛寶大賞，每日轉蛋次數限五回，臉書分享活動可額外得到五回，玩家可選擇一位姬舞將做為主公事前登錄的獎勵。轉蛋總累計超過八十萬回，便可以解鎖欄位，並在開服時得到兩位舞姬將。

關鍵字：手機遊戲好玩家戰舞姬M

推薦閱讀

SRPG策略手遊《戰舞姬M》上市在即　官方釋出事前登錄及玩法

暴雪商城快閃2018《爐石戰記》全明星賽　獨家商品限量開賣

連續4年稱霸全球　ROG專業電競顯示器市佔告捷

Galaxy S10升級計畫再曝光　快充功率有望增至27W

《傳說對決》賽事夯　手遊成躍升電競賽事新寵兒

ASUS VivoBook華山快閃店　孟耿如一日店長大跳雙V舞

神作再進化！配音版《勇者鬥惡龍11 S》2019年NS獨佔

打電競做公益　暴雪2018企業慈善盃總決賽12/26開戰

末日生存動作RPG《阿瑞斯病毒》登陸台港澳

Garena釋出手遊新作網頁　神秘面紗等待玩家親自揭開

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

手遊成躍升電競賽事新寵兒

《Pokémon GO》新神獸來了

配音版《勇者鬥惡龍11 S》NS獨佔

三款唱歌APP在家也能盡情飆歌！

《阿瑞斯病毒》台港澳今日正式上市

暴雪2018慈善盃決賽12/26開戰

2019年Xbox最受期待遊戲陣容揭曉

應景APP傳祝福過聖誕節

Garena釋出手遊新作網頁

Line角色起底！莎莉身世之謎曝光

最新新聞

《戰舞姬M》推出事前登錄

暴雪商城快閃《爐石戰記》明星賽

ROG專業電競顯示器連續4年市佔稱霸

Galaxy S10快充功率有望增至27W

手遊成躍升電競賽事新寵兒

孟耿如擔任ASUS VivoBook華山一日店長

配音版《勇者鬥惡龍11 S》NS獨佔

暴雪2018慈善盃決賽12/26開戰

《阿瑞斯病毒》台港澳今日正式上市

Garena釋出手遊新作網頁

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366