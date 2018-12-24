SRPG策略手遊《戰舞姬M》上市在即　官方釋出事前登錄及玩法

記者樓菀玲／台北報導

亞洲遊戲發行商 SNSplus 好玩家今（24）日宣布，與遊戲廠商JIZE GAMES共同研發的旗下人氣日系策略手遊《戰舞姬M》即將在台港澳上線。本作品是《戰舞姬》的續作，遊戲內有數名造型華麗的戰國姬舞將，將陪伴玩家一同抵禦強大外敵保衛家園。此外，《戰舞姬M》的事前登錄活動將於今日啟動。

以日本戰國時期為背景舞台，被封印的「天魔」明智光秀將再次復甦，戰國大將們早已預料到這一天的到來，為了保護這個世界，將記憶與能力以「相傳魂術」傳承給女性後代。玩家於遊戲中扮演一名能夠操作稀有封印術的男性，為了討伐被天魔附身而成為魔王的明智光秀，和繼承了戰國武將之名和記憶的少女們，為了平定天下而一起踏上冒險之路。

有別於一般市場上手機遊戲，《戰舞姬M》採用unity3D引擎開發，不論是在人物或場景的表現，都比以往2D畫面來的更細膩與華麗，尤其戰鬥時姬舞將們一同施展名器解放的場景，絕對讓玩家享受到極致視覺感官上的滿足。另外每位角色都有自己獨特的技能，透過相互搭配還會有隨機掉落的符文系統，如果能靈活運用就能更有效的擊退更多敵人。

史上最強戰國梟雄組合德川家康、上杉謙信、武田信玄及織田信長等，帶著先輩的記憶及武技出生，並聚首於《戰舞姬M》並進駐於各關卡守陣，唯有依靠主公的帶領下才能領兵挑戰魔王威能。

遊戲內系統非常豐富，除了一般副本關卡外還有刺激的PVP對戰，獲勝有機會獲得限定角色及限定角色的皮膚，戰勝各活動關卡還有機會掉落稀有符文跟覺醒素材，配戴於姬舞將身上將大幅提升其戰鬥力。不同的關卡也需要特定的舞姬將們來解鎖關卡，玩家除了在享受抽卡的樂趣外，還能與美豔的姬舞將們進一步互動培養好感度，多樣的玩法等著玩家們親自去體驗。

參與事前登錄的玩家達到指定人數，即可在開服時獲得各階段的虛寶大賞，每日轉蛋次數限五回，臉書分享活動可額外得到五回，玩家可選擇一位姬舞將做為主公事前登錄的獎勵。轉蛋總累計超過八十萬回，便可以解鎖欄位，並在開服時得到兩位舞姬將。