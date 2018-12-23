《傳說對決》賽事夯　手遊成躍升電競賽事新寵兒

記者樓菀玲／台北報導

藝人周杰倫旗下《傳說對決》戰隊 J Team 在 12 月 16 日傳來贏得 AIC 世界冠軍的捷報，成功讓台灣二連霸《傳說對決》AIC 世界大賽，讓不少台灣玩家為之瘋狂，而 J Team 的奪冠，除了意味著台灣的二連霸之外，同時也是台灣電競在 2018 年抱走的第四座世界冠軍。

從《世紀帝國 2》世界冠軍曾政承開始，直到 2012 年 TPA 奪得《英雄聯盟》S2 世界冠軍之前，台灣的電競沉寂了好長一段時間。一直到 TPA 擊敗韓國 AZF 拿下世界冠軍，電競也是從這個時候開始，正式在台灣人心中埋下了成長的種子。

而電競市場，過去以來一直都是以 PC 或是格鬥遊戲為主，手機遊戲的崛起是最近幾年才開始流行的趨勢，其中最明顯的案例自然是近來紅透半邊天的《傳說對決》。

手機遊戲是最普及的娛樂設備，幾乎可以說是人手一支，揉合了 MOBA 競爭要素的遊戲作品有了最好的基礎發展環境。從最早的校園賽到城市賽，一直到現在的 AIC 和 AWC 兩大年度賽事，《傳說對決》開始有了自己的賽事系統，再加上 Garena 幾乎台港澳地區電競相關的佼佼者，有了《英雄聯盟》的經驗，在推動《傳說對決》相關賽事幾乎是「無痛上手」。

而這樣的結果也造就了手遊電競發展的盛況，除了官方自己推動的賽事之外，其他各大單位也開始紛紛關注手遊賽事的可能性，像是宮廟自行舉辦的宮廟盃、各地單位舉辦的校園盃、銀行盃等等，相關賽事也開始遍地開花。