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神作再進化！配音版《勇者鬥惡龍11 S》2019年NS獨佔

記者周之鼎／台北報導

日本遊戲大廠Square Enix於昨（12/22）日的ACG盛典 Jump Festa 2019上，正式公開了Nintendo Switch獨佔的日本國民RPG《勇者鬥惡龍11 尋覓逝去的時光 S》將於2019年推出，這個S有別於先前的PS4版本，將是邀請到聲優演出的日文配音版。

《勇者鬥惡龍11 尋覓逝去的時光 S》是基於2017年發售的 《勇者鬥惡龍11 尋覓逝去的時光》的跨平台版本，在昨日的發表會上也公開了這次配音的聲優陣容，基本上配音的聲優和手機遊戲的《勇者鬥惡龍強敵對決》相同。卡繆將由內山昴輝配音、薇若妮卡將由內田真禮配音、雪妮雅將由雨宮天配音、施維亞將由小野坂昌也配音、瑪蒂娜將由小清水亞美配音、羅由麥人配音、葛雷格則由小山力也配音。

總製作人兼劇本堀井雄二也在發表會上透露，主角在原本最後的「結婚」將改為「同居」劇本，玩家可以自由選擇包含男性之內的伙伴成員。官方將在1月以實況節目來公開更多消息。

但《勇者鬥惡龍11 S》是否會中文化還得等消息，《勇者鬥惡龍11》先前是交由索尼互動娛樂的中文化中心進行中文化，過往由SIE製作的中文版遊戲並不是沒有跨平台的案例，中文化中心負責人陳云云女士過往受訪時曾表示，經手的中文化遊戲是否會跨平台是回歸到廠商間彼此的商業利益考量，而《勇者鬥惡龍11 S》在品牌上以經是屬於NS的獨佔作品，因此是否會推出中文版還得等廠商公開。

關鍵字：勇者鬥惡龍勇者鬥惡龍11SNS

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