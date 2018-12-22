末日生存動作RPG《阿瑞斯病毒》登陸台港澳

記者樓菀玲／台北報導

由藍鵲數位娛樂獨家代理營運的末日生存動作RPG手機遊戲《阿瑞斯病毒》完整正式版今日於台港澳地區正式上線，並釋出遊戲宣傳影片，邀請玩家共同感受《阿瑞斯病毒》迥異於過去末日題材刻板印象的獨特魅力。

遊戲中玩家將扮演S.O.T小隊成員Neil，奉命隨小隊進入因病毒爆發而全面封鎖的H市，取回抗體樣本和研究報告以對抗疫情。有證據指出，飽受社會各界爭議的政府研究計畫「阿瑞斯」與此災變有著直接的關係，該計畫主要以通過研究可改變生物基因的新型病毒來打造超級士兵為終極目標。

帶著完成任務的強大使命感來到H市，Neil心中的沉重與矛盾，卻隨著與人們的交集越來越深，遇到好人，卻不得不殺了他；遇到壞人，卻不得不彼此合作。是非對錯已不復存在，剩下的只有活下去的本能，身為Neil的你，又會怎麼抉擇？

乍看難以與一貫陰鬱沉重的末日題材產生連結，《阿瑞斯病毒》選擇採用乾淨簡單的圓珠筆觸來呈現末日的蒼白寂寥，除此之外也在許多小地方下足功夫，走在路上，玩家能感受到樹影隨風搖曳，一不小心還會踩到四處逃竄的蟲群。

戰鬥設計方面，《阿瑞斯病毒》以即時雙輪盤操作為主，玩家可於移動的同時進行蓄力攻擊。進入戰鬥時，需特別注意各類怪物的攻擊機制與行為模式皆有所不同，如烏龜必須使用錘類武器才能造成傷害、野狗在殘血時會邊落跑邊「放玩家風箏」等等。除了因應怪物特性切換武器之外，根據所在地形調整走位技巧也非常重要，只要操作得宜，無需依賴攻擊力也能完勝對手。

飢餓、口渴導致角色死亡，是多數生存類遊戲會有的基本設定，在《阿瑞斯病毒》中則弱化了這項要素，當飢餓值歸零時僅會進入「虛弱」狀態，不過角色攻擊力將會隨著虛弱度的增加而下降。另外，遊戲內所有場景都藏有各種隱藏線索與隨機事件，玩家在前往探索時可多加留意。

遊戲過程中，玩家將會面臨許多選擇，是要路見不平雞婆管事，還是要明哲保身冷眼旁觀、甚至不擇手段痛下殺手，這裡沒有正確答案，一切由玩家自行決定。要特別注意的是，在這趟旅程中所做出的每一個選擇，都有可能改變這個故事的發展方向，「各人造業各人擔」的開放式結局設計，將隨玩家自身的特質帶來不同的劇情體驗。

當玩家決定重新開始新的遊戲，之前已在遊戲內儲值但尚未用畢的金幣將會100%保留，之前已在NPC處支出的金幣也將會100%返還為未使用之金幣。除此之外，之前在商城購買過的物品（如背包容量、血量上限、裝備圖紙等），一樣會全數保留。