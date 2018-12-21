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《神秘信使》推大改版　追加兩名可攻略角色

手機遊戲,SNSPlus,神秘信使（圖／好玩家提供）

科技中心／綜合報導

SNSplus 好玩家所代理的旗下女性向遊戲《Mystic Messenger神秘信使》繁體中文版今日宣布推出遊戲內重大更新。其中包含了開啟全新劇情線「Another Story故事」外，並增加兩名可攻略角色。營運團隊透露新章節的劇情文字量幾乎等於「Casual Story」加上「Deep Story」這兩個章節的份量。

深受玩家們喜愛的《Mystic Messenger神秘信使》於今日正式打開另一個全新故事章節「Another Story故事」，相信玩家們都非常期待這次的更新內容。

這次故事中心圍繞著V及Ray，在兩位主角的引導下將帶領玩家們從不同面向去發掘故事的真相，隨著劇情的發展遊戲內主角們會與玩家進行更深入的互動，共有十四種不同結局，每一個決定都將會影響故事後續劇情的延伸。

手機遊戲,SNSPlus,神秘信使（圖／好玩家提供）

配合遊戲內改版活動，韓國原廠推出了『Special Believer禮盒』，內容物以繁體中文的面貌推出，包含虛寶沙漏、V&Ray電話卡及五十四種限定鈴聲外，還有《Mystic Messenger 神秘信使》相關周邊商品，因『Special Believer禮盒』在預購時就已出現玩家們搶購的熱潮，並接到大量海外玩家的詢問，經規劃後台灣營運團隊也已針對海外地區（港澳新馬）開放銷售。

關鍵字：手機遊戲SNSPlus神秘信使

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