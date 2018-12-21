《鋼鍊》參戰！愛德華、阿爾馮斯限時降臨《騎士編年史》

科技中心／綜合報導

網石遊戲於今日宣布，為慶祝新年到來，超人氣動畫《鋼之鍊金術師》角色將在旗下熱門RPG手機遊戲《騎士編年史》登場，限時從12月22起至2019年1月11日止為期3周。歡迎玩家把握時間，蒐集全新英雄角色、挑戰全新聯名副本及領取慶祝簽到紀念獎勵 。

聯名合作將會有6位鋼之鍊金術師角色在《騎士編年史》中登場，分別是主角「愛德華」、主角的弟弟「阿爾馮斯」、焰之鍊金術師「羅伊」、羅伊的副官「莉莎」、清國十二皇子「姚麟」及人造人「拉斯多」。而遊戲裡角色配音也由原版動畫聲優錄製，讓玩家在冒險時更身歷其境。

配合聯名活動，《騎士編年史》推出新增期間限定特別副本「拉斯多降臨」。玩家在副本中將面臨包含「拉斯多」等多位首領(BOSS)。擊退首領獲勝後，可獲得本次限定聯名的4星英雄SSR拉斯多及「行星輝石」。

如玩家在限定副本中使用本次聯名推出的6位英雄，將可獲得額外掉落的行星輝石獎勵。此外，玩家可前往城鎮裡的實驗室，使用副本中得到的行星輝石交換4星鋼之鍊金術師召喚券等獎勵。

除在特別副本、城鎮的實驗室可獲得鋼之鍊金術師英雄角色外，玩家在期間限定的「召喚」英雄系統中也有機會抽得本次推出的英雄。為慶祝與鋼之鍊金術師聯名活動，22日起也將推出連續7天簽到活動，玩家將可獲得SSR等級愛德華、使用「鋼之鍊金術師召喚」11次等獎勵。