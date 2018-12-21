ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《鋼鍊》參戰！愛德華、阿爾馮斯限時降臨《騎士編年史》

手機遊戲,Netmarble,騎士編年史（圖／Netmarble提供）

科技中心／綜合報導

網石遊戲於今日宣布，為慶祝新年到來，超人氣動畫《鋼之鍊金術師》角色將在旗下熱門RPG手機遊戲《騎士編年史》登場，限時從12月22起至2019年1月11日止為期3周。歡迎玩家把握時間，蒐集全新英雄角色、挑戰全新聯名副本及領取慶祝簽到紀念獎勵 。

聯名合作將會有6位鋼之鍊金術師角色在《騎士編年史》中登場，分別是主角「愛德華」、主角的弟弟「阿爾馮斯」、焰之鍊金術師「羅伊」、羅伊的副官「莉莎」、清國十二皇子「姚麟」及人造人「拉斯多」。而遊戲裡角色配音也由原版動畫聲優錄製，讓玩家在冒險時更身歷其境。

配合聯名活動，《騎士編年史》推出新增期間限定特別副本「拉斯多降臨」。玩家在副本中將面臨包含「拉斯多」等多位首領(BOSS)。擊退首領獲勝後，可獲得本次限定聯名的4星英雄SSR拉斯多及「行星輝石」。

手機遊戲,Netmarble,騎士編年史（圖／Netmarble提供）

如玩家在限定副本中使用本次聯名推出的6位英雄，將可獲得額外掉落的行星輝石獎勵。此外，玩家可前往城鎮裡的實驗室，使用副本中得到的行星輝石交換4星鋼之鍊金術師召喚券等獎勵。

除在特別副本、城鎮的實驗室可獲得鋼之鍊金術師英雄角色外，玩家在期間限定的「召喚」英雄系統中也有機會抽得本次推出的英雄。為慶祝與鋼之鍊金術師聯名活動，22日起也將推出連續7天簽到活動，玩家將可獲得SSR等級愛德華、使用「鋼之鍊金術師召喚」11次等獎勵。

手機遊戲,Netmarble,騎士編年史（圖／Netmarble提供）

關鍵字：手機遊戲Netmarble騎士編年史

推薦閱讀

《Pokémon GO》新神獸「席多藍恩」降臨全球團體戰

《神秘信使》推大改版　追加兩名可攻略角色

《黑色沙漠M》開放梅迪亞北部　公會成員討伐新玩法出爐

多款大作即將登場！2019年Xbox最受期待遊戲陣容揭曉

《榮耀戰魂》X《刺客教條》 推出跨界限時活動

陸遊戲版號重啟審批　彭博：最大利空消失　但挑戰正要開始

LINE要徵人了　65個工程師職缺等你來搶

恐怖驚悚精選系列《黑相集：棉蘭號》繁中版將於2019年發售

年末最後衝一波！ Steam冬季特賣即日開跑

影／LINE秀新功能　控制紅綠燈、開啟銀行保險箱

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《Pokémon GO》新神獸來了

《神秘信使》追加兩名可攻略角色

愛德華、阿爾登場《騎士編年史》

2019年Xbox最受期待遊戲陣容揭曉

Steam冬季特賣即日開跑

三款唱歌APP在家也能盡情飆歌！

NS破美國本世代主機最速銷售紀錄

《榮耀戰魂》推出刺客教條限時活動

《新神鵰俠侶》電視廣告首度公開

《黑色沙漠M》公會討伐新招出爐

最新新聞

《Pokémon GO》新神獸來了

《神秘信使》追加兩名可攻略角色

《黑色沙漠M》公會討伐新招出爐

2019年Xbox最受期待遊戲陣容揭曉

《榮耀戰魂》推出刺客教條限時活動

陸遊戲版號重啟審批　彭博：但挑戰正要開始

LINE要徵人了　65個工程師職缺等你來搶

《黑相集：棉蘭號》繁中版2019年發售

Steam冬季特賣即日開跑

LINE秀新功能　控制紅綠燈、開啟銀行保險箱

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366