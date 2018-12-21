《黑色沙漠M》開放梅迪亞北部　公會成員討伐新玩法出爐

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韓國開發商 PEARL ABYSS 旗下多人 MMORPG 手機遊戲《黑色沙漠 MOBILE》今日宣布，為了迎接聖誕節到來，即日開放冒險家們期待已久的「梅迪亞北部地區」，並且同步新增可以跟公會會員們一起團結作戰的「公會討伐 : 菁英」 內容，同時舉辦豐富的聖誕慶祝活動。

官方表示，在本次更新中，開放了全新地區「梅迪亞北部地區」。玩家可完整體驗包含古代的縫隙 / 遺跡挖掘地/ 回音之地等多個冒險地圖。

其中官方也釋出了回音之地的由來：在遠古以來，回音之地跟遺跡挖掘地，充斥著許多神秘的魁儡。而在魁儡被激怒時，會發出巨大的怪音聲響，厚重的聲波傳達到了地面，產生令人不寒而慄的回音，因此被人們稱為回音之地。

並且隨著新頭目怪物的登場，冒險家們在回音之地與遺跡挖掘地的狩獵地點，只要成功挑戰怪物，還有機會可以獲得深淵等級的飾品 「漆黑追蹤者戒指」。

在本次更新後，為了更加凝聚公會成員間的團結，官方並開放了「公會討伐 : 菁英」，讓玩家在完成公會討伐時可以獲得證物，使用此證物即可以參加 「公會討伐 : 菁英」，並會出現強大的菁英頭目，只要玩家在限制時間內討伐成功，即有機會獲得深淵等級的飾品、高級教本、黃金雕像等獎勵。

透過本次更新，官方並擴大了遊戲內最高等級的深淵裝備可獲得的區域，除了在夏卡魯商店購買時有機會出現深淵裝備外，以及在飾品商店也可以購買到深淵等級的飾品，以及在勇猛之地六階段狩獵時，有機會獲得深淵等級的飾品。

為了迎接聖誕節到來，即日起到26號前，冒險家只要登入《黑色沙漠 MOBILE》，就可以接收到聖誕老人的任務，完成任務後，聖誕老人將會在特定時間拜訪冒險家們的領地，見到訪問領地的聖誕老人並完成任務，即會得到特別的道具。

另外在活動期間內，狩獵地區將會新增「聖誕安特族」，玩家在狩獵「聖誕安特族」後，以獲得的證物，將可以交換古代金幣、突破復原券、勇猛的證物、卡普拉斯的痕跡等豐富獎勵。

聖誕節怎能少了應景服裝呢?為了讓冒險家們能美美過聖誕，限定服裝「 聖誕」也將會進行販售，並且在夏卡魯商店將會進行 「夏卡魯的聖誕優惠券」的活動，只要收集優惠券，即可以交換在聖誕節期間才能獲得的特別領地園藝物品，以及每天解開問題的話，即可以獲得獎勵的 「阿樂的問題」。