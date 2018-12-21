ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《黑色沙漠M》開放梅迪亞北部　公會成員討伐新玩法出爐

手機遊戲,PEARL ABYSS,黑色沙漠M（圖／PEARL ABYSS提供）

科技中心／綜合報導

韓國開發商 PEARL ABYSS 旗下多人 MMORPG 手機遊戲《黑色沙漠 MOBILE》今日宣布，為了迎接聖誕節到來，即日開放冒險家們期待已久的「梅迪亞北部地區」，並且同步新增可以跟公會會員們一起團結作戰的「公會討伐 : 菁英」 內容，同時舉辦豐富的聖誕慶祝活動。

官方表示，在本次更新中，開放了全新地區「梅迪亞北部地區」。玩家可完整體驗包含古代的縫隙 / 遺跡挖掘地/ 回音之地等多個冒險地圖。

其中官方也釋出了回音之地的由來：在遠古以來，回音之地跟遺跡挖掘地，充斥著許多神秘的魁儡。而在魁儡被激怒時，會發出巨大的怪音聲響，厚重的聲波傳達到了地面，產生令人不寒而慄的回音，因此被人們稱為回音之地。

並且隨著新頭目怪物的登場，冒險家們在回音之地與遺跡挖掘地的狩獵地點，只要成功挑戰怪物，還有機會可以獲得深淵等級的飾品 「漆黑追蹤者戒指」。

手機遊戲,PEARL ABYSS,黑色沙漠M（圖／PEARL ABYSS提供）

在本次更新後，為了更加凝聚公會成員間的團結，官方並開放了「公會討伐 : 菁英」，讓玩家在完成公會討伐時可以獲得證物，使用此證物即可以參加 「公會討伐 : 菁英」，並會出現強大的菁英頭目，只要玩家在限制時間內討伐成功，即有機會獲得深淵等級的飾品、高級教本、黃金雕像等獎勵。

透過本次更新，官方並擴大了遊戲內最高等級的深淵裝備可獲得的區域，除了在夏卡魯商店購買時有機會出現深淵裝備外，以及在飾品商店也可以購買到深淵等級的飾品，以及在勇猛之地六階段狩獵時，有機會獲得深淵等級的飾品。

為了迎接聖誕節到來，即日起到26號前，冒險家只要登入《黑色沙漠 MOBILE》，就可以接收到聖誕老人的任務，完成任務後，聖誕老人將會在特定時間拜訪冒險家們的領地，見到訪問領地的聖誕老人並完成任務，即會得到特別的道具。

另外在活動期間內，狩獵地區將會新增「聖誕安特族」，玩家在狩獵「聖誕安特族」後，以獲得的證物，將可以交換古代金幣、突破復原券、勇猛的證物、卡普拉斯的痕跡等豐富獎勵。

手機遊戲,PEARL ABYSS,黑色沙漠M（圖／PEARL ABYSS提供）

聖誕節怎能少了應景服裝呢?為了讓冒險家們能美美過聖誕，限定服裝「 聖誕」也將會進行販售，並且在夏卡魯商店將會進行 「夏卡魯的聖誕優惠券」的活動，只要收集優惠券，即可以交換在聖誕節期間才能獲得的特別領地園藝物品，以及每天解開問題的話，即可以獲得獎勵的 「阿樂的問題」。

關鍵字：手機遊戲PEARL ABYSS黑色沙漠M

推薦閱讀

《Pokémon GO》新神獸「席多藍恩」降臨全球團體戰

《神秘信使》推大改版　追加兩名可攻略角色

《黑色沙漠M》開放梅迪亞北部　公會成員討伐新玩法出爐

多款大作即將登場！2019年Xbox最受期待遊戲陣容揭曉

《榮耀戰魂》X《刺客教條》 推出跨界限時活動

陸遊戲版號重啟審批　彭博：最大利空消失　但挑戰正要開始

LINE要徵人了　65個工程師職缺等你來搶

恐怖驚悚精選系列《黑相集：棉蘭號》繁中版將於2019年發售

年末最後衝一波！ Steam冬季特賣即日開跑

影／LINE秀新功能　控制紅綠燈、開啟銀行保險箱

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《Pokémon GO》新神獸來了

《神秘信使》追加兩名可攻略角色

愛德華、阿爾登場《騎士編年史》

2019年Xbox最受期待遊戲陣容揭曉

Steam冬季特賣即日開跑

三款唱歌APP在家也能盡情飆歌！

NS破美國本世代主機最速銷售紀錄

《新神鵰俠侶》電視廣告首度公開

《黑色沙漠M》公會討伐新招出爐

《榮耀戰魂》推出刺客教條限時活動

最新新聞

《Pokémon GO》新神獸來了

《神秘信使》追加兩名可攻略角色

《黑色沙漠M》公會討伐新招出爐

2019年Xbox最受期待遊戲陣容揭曉

《榮耀戰魂》推出刺客教條限時活動

陸遊戲版號重啟審批　彭博：但挑戰正要開始

LINE要徵人了　65個工程師職缺等你來搶

《黑相集：棉蘭號》繁中版2019年發售

Steam冬季特賣即日開跑

LINE秀新功能　控制紅綠燈、開啟銀行保險箱

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366