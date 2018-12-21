《榮耀戰魂》X《刺客教條》 推出跨界限時活動

記者周之鼎／台北報導

Ubisoft 公開及日起至 2019 年 1 月 10 日，所有平台的《榮耀戰魂》玩家將可透過首次的跨界事件「為了教條而戰」進入《刺客教條》的世界。在這為期三週的遊戲事件中，Animus 的力量將徹底改變《榮耀戰魂》的遊戲體驗，並帶玩家重溫令人畏懼的騎士、維京人、武士或武林英雄的激戰生活。

Abstergo 運用 Animus 創造了稱作「為了教條而戰」的全新遊戲體驗，並帶玩家前往騎士、維京人、武士和武林互相激戰的時代。在此事件期間，玩家可以參與刺客對抗聖殿騎士的獨特 4v4 爭權模式。玩家必須在地圖上搶佔區域，好將指揮官埃齊歐和切薩雷．波吉亞引誘出來。擊敗指揮官的隊伍可獲得 300分。最後的勝利屬於先拿下 1,000 分以及順利消滅所有敵隊成員的隊伍。另外，特定遊戲模式將由 Abstergo 工業的 Animus 計畫總監華倫．維迪克擔任敘事員。

除了上面提到的特別模式外，《榮耀戰魂》世界也將在《刺客教條》主題影響下迎來諸多改變。「刺客對抗聖殿騎士」模式提供的地圖，隨處可見 Animus 的系統錯誤，以及刺客與聖殿騎士的旗幟與圖像。此外，所有小兵現在將隸屬於《刺客教條》遊戲裡的獨特派系。在遊戲內容上也有更新，例如所有落下攻擊將會呈現信仰之躍和空中刺殺動作。還有，遊戲選單將透過 Animus 顯示。

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「為了教條而戰」事件也帶來了各式各樣《刺客教條》主題的自訂物品。玩家可以使用受《刺客教條：奧德賽》啟發的「雇傭兵的奧德賽之旅」面具服裝、新的稻草堆表情動作、袖劍處決動作、Animus 效果、Animus 戰鬥服裝、刺客與聖殿騎士主題菁英服裝，以及出自《刺客教條》系列遊戲的武器，自訂他們的每位英雄。另外，在事件期間玩遊戲也有機會取得各款《刺客教條》遊戲的標誌。在 12 月 20 日到 2019 年 1 月 14 日期間，玩家可以每位英雄 35,000 枚鐵錢的價格購買「為了教條而戰」同捆包。該價格會隨玩家已經解鎖了同捆包裡的哪些內容而變動。

《榮耀戰魂》自 2017 年 2 月發售以來，在將近兩年的時間裡持續推出追加內容與各種改進，而前陣子在這樣基礎上推出的《行軍之焰》資料片更是讓這款遊戲改頭換面，增添了新的武林英雄陣營、4v4 攻城模式，以及無限戰場 PvE 模式。「為了教條而戰」事件延續了這樣的改革傳統，繼續為玩家帶來耳目一新的體驗。在接下來定為「預兆之年」（Year of the Harbinger）的 2019 年裡，《榮耀戰魂》將持續推出新內容和遊戲中活動，而預購《榮耀戰魂》Year 3 Pass的玩家將可以提早七天遊玩第三年新推出的英雄。



