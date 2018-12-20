《零境交錯》在台上市　原班聲優獻聲、追加原創跨作劇情

記者樓菀玲／台北報導

由日本角川授權、監製，SEGA及91Act歷時3年研發的跨世代二次元手遊《電擊文庫：零境交錯》，官方在今日宣佈雙版本已經同步於台港澳地區正式上市。

本作囊括了電擊文庫旗下眾多經典作品，包含：《刀劍神域》、《灼眼的夏娜》、《魔法禁書目錄》、《龍與虎》、《科學超電磁砲》、《無頭騎士異聞錄》…等25部日本重量級輕小說。

官方更力邀日本46位聲優參與配音，完整的還原原作中的角色形象與特色，將電擊文庫多元豐富的作品內容透過手遊延伸，集結超過50位人物角色，創造出如原作般精緻細膩、精彩絕倫的故事章節，帶領玩家進入不同凡響的虛擬世界。

《電擊文庫：零境交錯》上線記者會邀請了知名COSER：小夢夢、Stay、小都等人，與大河、美琴、靜雄、夏娜、亞絲娜、桐人等熱門角色合體，透過高科技螢幕效果加持，伴隨動態大絕招華麗登場，讓人物從動漫世界穿越到真實生活，在虛實交錯間，衝擊現場嘉賓視覺感官，帶來充滿立體感的表演內容。

為了回應廣大玩家的支持與期待，主辦單位更特別邀請91Act遊戲製作人、角川與SEGA的日方代表親臨現場，與媒體朋友和玩家分享遊戲開發心得與特別之處，更同時在社群平台直播完整記者會內容，讓線上所有期待的玩家們能一起參與整場盛會，一同感受《電擊文庫：零境交錯》的無窮魅力。

預計於2019國際動漫節台灣角川攤位首賣的人氣輕小說《魔法科高中的劣等生》最新24、25集，首刷將隨書附上《電擊文庫：零境交錯》的限量虛寶書籤，在動漫節會場購買輕小說再加送一組，前1500名幸運粉絲還能獲得會場限定海報。

此外，各大平台也將於1/19起與動漫節同步開跑購書贈獎活動。凡期間內於台灣角川官網／安利美特台北、台中店／金石堂網路書店／BOOK☆WALKER電子書平台，購買台灣角川輕小說再加送限定虛寶。