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唯晶自研新作《霹靂無雙》英雄AR系統、協力共鬥玩法公開

手機遊戲,唯晶數位,霹靂無雙（圖／唯晶數位提供）

科技中心／綜合報導

由唯晶位娛樂研發自營運手遊《霹靂無雙》，開發團隊釋出《霹靂無雙》遊戲首次引進AR技術的「英雄AR系統」與「刀戟戡魔」協力共鬥遊戲玩法。

有別於一般遊戲，玩家獨自完成副本任務，「刀戟戡魔」將開放玩家在普通副本任務中，就可以線上組隊與好友一同過關斬將，不論在競技PK系統或普通副本任務中，《霹靂無雙》完美結合實時操作、幀同步技術，讓玩家隨時隨地享受無時差的操作、戰鬥樂趣。

遊戲嶄新釋出的「英雄AR招募」系統，將顛覆以往單純的招募方式，讓霹靂英雄們得以穿越時空來到真實世界中與玩家互動。

手機遊戲,唯晶數位,霹靂無雙（圖／唯晶數位提供）

玩家可以透過遊戲中取得的AR招募券，來進行AR招募，將系統提供的英雄召喚特殊符號，列印或繪製出來後，開啟系統相機、對準召喚符號，畫面將出現神秘的藍色烈火讓玩家進行AR英雄招募。

除此之外，玩家可以自由選擇單人出戰或與道友一起協力挑戰的副本任務系統「刀戟戡魔」，有別於一般遊戲玩家需獨立完成副本任務玩法，「刀戟戡魔」系統不但將副本難度分類，以普通和困難兩類型供玩家選擇外，更可以邀請好友自行組隊或透過系統隨機配對來尋找隊友一起闖關，針對每個關卡BOSS的能力進行分析。

手機遊戲,唯晶數位,霹靂無雙（圖／唯晶數位提供）

在遊戲中，霹靂英雄角色們皆由八音才子黃文擇詮釋其聲韻精髓，而蝴蝶君日語聲優則由演繹出「火影忍者-奈良鹿丸」、「網球王子-切原赤也」…等語調帶有貴族氣息，辨識度極高的知名動畫聲優「森久保祥太郎」擔任，將帶給玩家耳目一新的感受。

關鍵字：手機遊戲唯晶數位霹靂無雙

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