《英雄聯盟》公開與漫威合作漫畫「艾希 戰爭之女」第一部

記者周之鼎／台北報導

美國知名娛樂發行商漫威娛樂（Marvel Entertainment）與知名線上遊戲《英雄聯盟》開發商 Riot Games先前曾宣布將合作漫畫。《英雄聯盟》昨（12/19）日在官網上免費公開「艾希 戰爭之女」第一部。

主角艾希出生於北境的蠻荒地帶，她是一名寒霜之裔 － 天生與她的家園之間有著魔法連結的戰士。艾希自小就因為母親對她的極高期望而身負重擔，當他們一族在追尋著一則古老傳說背後的危險真相時，血濃於水的羈絆產生裂痕，冰封的秘密重見天日，而符文大地也因此永遠地改變。艾希究竟能否成為子民需要的領袖？或著她的宿命只是一場幻夢。「艾希: 戰爭之女」第一部描述數千年前，三姊妹挑起的戰爭撕裂了弗雷爾卓德。如今，分別以三姊妹為信仰為信仰的北境部族 － 冬之爪、艾伐洛森和寒冰護衛仍在為了權力與生存而戰。艾希身為艾伐洛森戰爭之女的女兒，從小便被視為首領接班人，並背負著族人極高的期望。糧食在弗雷爾卓德是神聖且稀有的，而溫暖亦是如此。

未來「艾希: 戰爭之女」的漫畫共有四部曲，第二部預計在2019年1月16日推出，第三部在2019年2月20日推出，而最後的第四部則會在2019年3月20日推出。Riot Games已經表示和漫威的合作至少會持續到2020年。並希望在每個月都可以推出漫畫作品。Garena也已經釋出中文版漫畫，玩家可以前往官網觀賞。