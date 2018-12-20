ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《英雄聯盟》公開與漫威合作漫畫「艾希 戰爭之女」第一部

記者周之鼎／台北報導

美國知名娛樂發行商漫威娛樂（Marvel Entertainment）與知名線上遊戲《英雄聯盟》開發商 Riot Games先前曾宣布將合作漫畫。《英雄聯盟》昨（12/19）日在官網上免費公開「艾希 戰爭之女」第一部。

主角艾希出生於北境的蠻荒地帶，她是一名寒霜之裔 － 天生與她的家園之間有著魔法連結的戰士。艾希自小就因為母親對她的極高期望而身負重擔，當他們一族在追尋著一則古老傳說背後的危險真相時，血濃於水的羈絆產生裂痕，冰封的秘密重見天日，而符文大地也因此永遠地改變。艾希究竟能否成為子民需要的領袖？或著她的宿命只是一場幻夢。「艾希: 戰爭之女」第一部描述數千年前，三姊妹挑起的戰爭撕裂了弗雷爾卓德。如今，分別以三姊妹為信仰為信仰的北境部族 － 冬之爪、艾伐洛森和寒冰護衛仍在為了權力與生存而戰。艾希身為艾伐洛森戰爭之女的女兒，從小便被視為首領接班人，並背負著族人極高的期望。糧食在弗雷爾卓德是神聖且稀有的，而溫暖亦是如此。

雙強合作！漫威將推出《英雄聯盟》官方漫畫。（圖／翻攝官網）

未來「艾希: 戰爭之女」的漫畫共有四部曲，第二部預計在2019年1月16日推出，第三部在2019年2月20日推出，而最後的第四部則會在2019年3月20日推出。Riot Games已經表示和漫威的合作至少會持續到2020年。並希望在每個月都可以推出漫畫作品。Garena也已經釋出中文版漫畫，玩家可以前往官網觀賞

關鍵字：

推薦閱讀

主打優異散熱　ROG Strix Radeon™ RX590電競顯示卡上市

熱血動畫《我的英雄學院》動畫第四季公開播放時間

《零境交錯》在台上市　原班聲優獻聲、追加原創跨作劇情

《Pokémon GO》對戰小隊強化功能有BUG　官方緊急搶修中

【廣編】金庸正版授權《新神鵰俠侶》　iOS、Android上線

大亂鬥進擊！Nintendo Switch破美國本世代主機最速銷售紀錄

《英雄聯盟》公開與漫威合作漫畫「艾希 戰爭之女」第一部

LINE Pay盜刷引發安全疑慮　LINE官方聲明釐清

《方根書簡 Last Answer》將於2019年發售繁中版

小島秀夫與聲優大嗑美食 《死亡之絆》日文配音工作展開

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《一零計畫》Android版封測開跑

《我的英雄學院》動畫第四季公開

NS破美國本世代主機最速銷售紀錄

聖誕特賣開跑《刺客教條》新作史上新低價

《死亡之絆》日文配音工作展開

三款唱歌APP在家也能盡情飆歌！

《新神鵰俠侶》iOS、Android上線

室內設計APP　創造你的溫馨小窩

《Pokémon GO》強化BUG搶修中

《英雄聯盟》公開與漫威合作漫畫

最新新聞

ROG Strix Radeon™ RX590電競顯示卡上市

《我的英雄學院》動畫第四季公開

《零境交錯》今日在台上市

《Pokémon GO》強化BUG搶修中

《新神鵰俠侶》iOS、Android上線

NS破美國本世代主機最速銷售紀錄

《英雄聯盟》公開與漫威合作漫畫

LINE官方聲明釐清LINE Pay盜刷

《方根書簡》續作將發售繁中版

《死亡之絆》日文配音工作展開

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366