《方根書簡 Last Answer》將於2019年發售繁中版

記者周之鼎／台北報導

發行商傑仕登宣布，由角川 Games開發，「角川推理遊戲劇場」《方根書簡》最新作品《方根書簡 Last Answer》，將會於亞洲發售PS4、Nintendo Switch繁體中文版，預計將於2019年發售。

《方根書簡 Last Answer》是文字冒險遊戲系列「角川推理遊戲劇場」首部作品《方根書簡》的新作，承襲前作《方根書簡》的故事背景，並改採真人演員演出搭配專業聲優配音的方式呈現。以坐擁美麗自然環境與悠久歷史文化的日本島根縣為舞台，玩家將扮演普通上班族主角，為了追尋 15 年前突然斷絕音訊的筆友「文野亞彌」的行蹤，前往島根縣尋找蛛絲馬跡、解開種種謎團。

《方根書簡 Last Answer》為全世界擁有40萬銷售紀錄，《方根書簡》系列最新作品。本作將搭載各式各樣的豪華內容，有90名以上演員演出，完整呈現故事以及世界觀的「戲劇模式」，如果喜歡前作箕星太朗魅力的角色和島根名勝的插畫，也可以視個人喜好選擇切換「原版模式」來體驗故事；同時也有依據玩家選擇而分歧的 4 個路線，描述其結局之後的追加劇本「解明編」。另外也針對了玩家於前作中反映、要求修正的「6 項功能改善」，可謂《方根書簡》現今集大成之作。另外前作《方根書簡》也發表將會製作中國以及美國好萊塢電影版。