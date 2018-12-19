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So-net手遊《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》繁中版登陸台港澳

手機遊戲,So-net,魔法少女小圓（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

由Aniplex 發行、f4samurai 開發製作、台灣小萌科技代理的人氣動畫外傳RPG手遊《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》於今(19日)宣布繁中版正式上市。現場特別邀請到日本知名遊戲大廠Aniplex製作人外山祐介，以及遊戲開發製作團隊f4samurai製作人佐藤允紀到場，和小萌科技總監蔡涵宇與So-net 董事長永田博丈一同出席歡慶《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》繁中版上市記者會。

活動現場將遊戲場景真實還原，帶領大家一同進入魔法少女的世界，並分享製作團隊對遊戲上線的期許，同時發表蒼樹梅老師為遊戲繁中版上市特別繪製的賀圖；除此之外，官方亦精心準備來自飾演角色環彩羽的麻倉桃、七海八千代的雨宮天、由比鶴乃的夏川椎菜的祝賀影片，她們更在影片中分享自己對角色的想法。

手機遊戲,So-net,魔法少女小圓（圖／記者樓菀玲攝）

Aniplex製作人外山祐介表示：可以遠從日本到台灣參加《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》上市記者會感到非常開心，也非常期待遊戲在台港澳上市後的成績。《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》是《魔法少女小圓》動畫的外傳作品，為了擴大原作的世界觀，有許多新的魔法少女加入到故事之中，遊戲製作團隊也沿用動畫的原製作團隊，特別是原作動畫繪師蒼樹梅老師，也為了本次繁中版上市繪製了賀圖，請繁中版玩家敬請期待。

手機遊戲,So-net,魔法少女小圓（圖／記者樓菀玲攝）

f4samurai製作人佐藤允紀亦分享了遊戲開發過程中令人印象深刻的事，並表示由於這是《魔法少女小圓》的系列作品，無論是對玩家抑或是許多參與製作的團隊都相當重要，對此他抱持極重大的責任感，甚至到上市前一天還在熬夜準備，希望能帶給台港澳玩家最完美的遊戲體驗。

手機遊戲,So-net,魔法少女小圓（圖／記者樓菀玲攝）

代理遊戲繁中版的小萌科技總監蔡涵宇表示：《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》具備了龐大的故事內容及眾多角色，並擁有完善的遊戲系統與介面，在繁中化的過程中非常艱辛，但為了完美地將遊戲呈現給台港澳的玩家，再多的辛苦都是值得的。今天非常高興可以宣布遊戲繁中版正式上線，希望玩家們能一起前往神濱市，和魔法少女們一起戰鬥。

手機遊戲,So-net,魔法少女小圓（圖／記者樓菀玲攝）

《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》沿襲超人氣獲獎動畫神作《魔法少女小圓》的世界觀，是一款回合制指令型RPG手遊。玩家們可利用行動盤（disk）安排不同類型的攻擊組合，施展魔法必殺技消滅魔女，亦可透過養成系統解鎖更多不同的角色型態與技能，培育最強魔法少女。

本作故事來到全新舞台「神濱市」，當其它地方的魔女幾乎都消失時，神濱市的魔女卻異常活躍強大，而遊戲主角「環彩羽」為了尋找失蹤的妹妹「羽衣」來到了這個城市，其他魔法少女們也受到奇妙的力量牽引紛紛來到這裡，各自展開不同的交流。遊戲中集結30位以上的魔法少女，玩家將在全新故事中體驗不一樣的篇章，探討「神濱市」背後的神秘面紗。

《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》透過2D Live技術，生動演繹魔法少女的一舉一動，在畫面中完整呈現角色的絢麗魔法技能，提供玩家最棒的遊戲視覺享受。除此之外，遊戲更邀請到多位知名聲優如麻倉桃和悠木碧等人一同獻聲演出，讓玩家在遊玩遊戲時不但能有視覺享受，還能擁有華麗的聽覺饗宴，讓玩家感受身歷其境。

手機遊戲,So-net,魔法少女小圓（圖／記者樓菀玲攝）

活動現場從開場便完整呈現遊戲故事及角色技能，為繁中版遊戲上市開啟進入魔法世界的大門，同時也高度還原遊戲中華麗戰鬥場景，讓人彷彿置身在遊戲世界中。官方亦結合遊戲中經典元素轉蛋畫面，邀請貴賓一同翻轉卡牌召喚遊戲中的主要角色環彩羽及鹿目圓真人Coser現身，營造《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》遊戲中的奇幻魔法世界，攜手歡慶《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》繁中版上市，邀請玩家進入神濱市，和魔法少女們一起戰鬥。

關鍵字：手機遊戲So-net魔法少女小圓

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