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第二屆Red Bull Trinity英雄聯盟3v3對抗賽台灣隊奪冠

記者周之鼎／台北報導

Red Bull Trinity英雄聯盟3v3對抗賽，經歷廝殺激烈的四強賽，總決賽由台灣的ICY及BGG分別打敗港韓隊伍進入總決賽。最終由Immortal Carry You (ICY)戰隊以2-1(比數)成功逆轉比賽奪取冠軍寶座，獲得Red Bull Gaming Sphere日本東京電競之旅的機會！

歷時 2個月線上賽事的激烈對戰之後，6支戰隊從台灣、港澳、韓國數百支隊伍中殺出重圍晉級決賽。從四強開戰，Big Good Game (BGG)戰隊和Immortal Carry You (ICY)戰隊自昨日預賽經驗中學習，調整選角及進攻戰術，成功過關斬將來到總決賽。總決賽來到，戰隊從開局就以掠奪野區策略踏穩腳步之外，更擅用Ban/Pick發揮自我角色優勢，Immortal Carry You (ICY)最後透過多次小型會戰的突襲，經過數次激烈團戰，取得人數上優勢再次掌握風向，在倒數第二波會戰，依然採取強攻高風險打法，無視BGG已經復活，仍然強勢推進兵線，捨命推塔，奠定勝利風向，最終成功推塔奪得勝利，拼出Immortal Carry You (ICY)戰隊首座3v3冠軍獎盃。

Immortal Carry You (ICY)戰隊三位成員均未滿18歲，去年第一屆甚至因為年齡限制無法參賽，在報名參賽之後，幾乎每天都會練習三對三的對戰及熟悉扭曲叢林的地圖。對於成功奪下冠軍，ICY隊長分享：「當初覺得自己只能打到亞軍而已，沒想到真的贏了，現在想想，真的很像一場夢。」而連續兩年擔任賽事主播的Tommy也表示：「今年選手明顯發展出更完整的對戰策略，而此次賽況也完整呈現出隊伍戰術跟團隊默契的重要性，ICY在這點上處理得很好。」

有別於一般英雄聯盟賽事，挑戰具神祕氣息的扭曲叢林地圖，除了原本的推塔外，並增加特殊獲勝機制 – 擊殺威洛魔二次及佔領雙方祭壇10分鐘，不只讓策略戰術的運用更多元，與一般5v5賽事全然不同，現場許多首次來觀賽Red Bull Trinity英雄聯盟3v3對抗賽也驚呼連連，而特別到現場觀看賽事的觀眾也表示：「三對三的賽事比起來五打五來節奏快很多，而且有非常多激烈刺激的會戰，非常緊張好看！」。

關鍵字：英雄聯盟Red Bull3V3

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