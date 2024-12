《我的英雄學院》600萬粉絲選「世界最佳英雄」　爆豪壓倒性奪冠

記者楊智仁/綜合報導

人氣漫畫《我的英雄學院》(作者:堀越耕平)舉辦了作品首次全球規模的角色人氣投票活動「WORLD BEST HERO」。日前,活動公布了最終排名前 100 角色名單,其中「爆豪」以壓倒性的 164 萬得票數獲得第一名。

《我的英雄學院》自 2014 年開始連載,動畫化更是相當成功,故事以英雄為背景設定,各式不同角色、個性陸續登場,配上超燃戰鬥場面,主角能否繼承 One for all 為世界帶來和平,各項元素都讓作品受到矚目。這些年來不論是歐爾麥特誓死力戰強敵、綠谷在雄英體育祭拚盡全力感化轟、林間合宿 / 死穢八齋會死鬥、全面戰爭爆發麗日感人喊話讓綠谷找到歸屬...,這 10 年間《我英》為粉絲們帶來許多精彩的戰鬥與經典回憶。

▼《我的英雄學院》人氣投票。(圖/翻攝自@myheroacademia推特)

《我的英雄學院》連載在 2024 年 8 月 5 日劃下句點,漫畫全球累計發行量突破 1億冊,自 8 月開始共兩個月期間官方展開了「WORLD BEST HERO」人氣投票,如今活動結果也正式出爐,總票數 612 萬票中,爆豪以 164 萬 7611 票獲得冠軍,第二名為主角綠谷出久,第三名則是轟焦凍,以下為我英位居前 10 名的角色,更多詳細資訊可以至官方推特查詢。

【《我的英雄學院》人氣投票】

第1名:爆豪勝己

第2名:綠谷出久

第3名:轟焦凍

第4名:相澤消太

第5名:切島鋭兒郎

第6名:奮進人

第7名:霍克斯

第8名:荼毘

第9名:死柄木弔

第10名:物間寧人