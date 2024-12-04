ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《我的英雄學院》600萬粉絲選「世界最佳英雄」　爆豪壓倒性奪冠

記者楊智仁／綜合報導

人氣漫畫《我的英雄學院》（作者：堀越耕平）舉辦了作品首次全球規模的角色人氣投票活動「WORLD BEST HERO」。日前，活動公布了最終排名前 100 角色名單，其中「爆豪」以壓倒性的 164 萬得票數獲得第一名。

《我的英雄學院》自 2014 年開始連載，動畫化更是相當成功，故事以英雄為背景設定，各式不同角色、個性陸續登場，配上超燃戰鬥場面，主角能否繼承 One for all 為世界帶來和平，各項元素都讓作品受到矚目。這些年來不論是歐爾麥特誓死力戰強敵、綠谷在雄英體育祭拚盡全力感化轟、林間合宿 / 死穢八齋會死鬥、全面戰爭爆發麗日感人喊話讓綠谷找到歸屬...，這 10 年間《我英》為粉絲們帶來許多精彩的戰鬥與經典回憶。

▼《我的英雄學院》人氣投票。（圖／翻攝自@myheroacademia推特） ▲▼我的英雄學院。（圖／翻攝自@myheroacademia推特）

《我的英雄學院》連載在 2024 年 8 月 5 日劃下句點，漫畫全球累計發行量突破 1億冊，自 8 月開始共兩個月期間官方展開了「WORLD BEST HERO」人氣投票，如今活動結果也正式出爐，總票數 612 萬票中，爆豪以 164 萬 7611 票獲得冠軍，第二名為主角綠谷出久，第三名則是轟焦凍，以下為我英位居前 10 名的角色，更多詳細資訊可以至官方推特查詢。

▲▼我的英雄學院。（圖／翻攝自@myheroacademia推特）

【《我的英雄學院》人氣投票】

第1名：爆豪勝己
第2名：綠谷出久
第3名：轟焦凍
第4名：相澤消太
第5名：切島鋭兒郎
第6名：奮進人
第7名：霍克斯
第8名：荼毘
第9名：死柄木弔
第10名：物間寧人

關鍵字：我的英雄學院

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

推薦閱讀

《我的英雄學院》600萬粉絲選「世界最佳英雄」　爆豪壓倒性奪冠

《RAVEN2：渡鴉》團隊專訪　揭開睽違９年續作開發幕後

韓國迅速宣布解嚴...KeSPA盃應正常舉行、中華隊將碰強敵DK

CAPCOM POP-UP快閃店首次登台　20週年金色肉墊枕等搶

《棕色塵埃2》1.5週年　爆乳兔女郎、狂送500抽網喊：浚C我的爹

睽違26年《靈異教師神眉》新動畫明年放送　招牌聲優續為神眉獻聲

超好用唱歌學日語網站「MaruMaru」復活！追加新功能網淚謝站長

PlayStation 30周年合作天團YOASOBI！玩家記憶有望被寫進新歌

「台北寶可夢中心」迎周年紀念悠遊卡將開搶　還有聖誕皮卡丘見面會

實況主抽寶可夢卡牌求阿嬤顯靈「給我閃電鳥」　開包瞬間傻眼淚崩

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

韓國宣布解嚴KeSPA盃應正常舉行

「台北寶可夢中心」迎周年紀念悠遊卡準備開搶

實況主抽《寶可夢》開包瞬間淚崩

CAPCOM POP-UP快閃店首次登台

2024日本漫畫銷量前10名揭曉

「柯南推理路跑」台灣兩地登場

《棕色塵埃2》1.5週年開跑

《RAVEN2：渡鴉》團隊專訪

《靈異教師神眉》新動畫明年放送

AV女優橫宮七海遺作曝！

最新新聞

《我英》全球粉絲選最佳英雄

《RAVEN2：渡鴉》團隊專訪

韓國宣布解嚴KeSPA盃應正常舉行

CAPCOM POP-UP快閃店首次登台

《棕色塵埃2》1.5週年開跑

《靈異教師神眉》新動畫明年放送

唱歌學日語網站「MaruMaru」復活

PlayStation 30周年合作天團YOASOBI

「台北寶可夢中心」迎周年紀念悠遊卡準備開搶

實況主抽《寶可夢》開包瞬間淚崩

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366