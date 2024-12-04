《我的英雄學院》600萬粉絲選「世界最佳英雄」　爆豪壓倒性奪冠

記者楊智仁／綜合報導

人氣漫畫《我的英雄學院》（作者：堀越耕平）舉辦了作品首次全球規模的角色人氣投票活動「WORLD BEST HERO」。日前，活動公布了最終排名前 100 角色名單，其中「爆豪」以壓倒性的 164 萬得票數獲得第一名。

《我的英雄學院》自 2014 年開始連載，動畫化更是相當成功，故事以英雄為背景設定，各式不同角色、個性陸續登場，配上超燃戰鬥場面，主角能否繼承 One for all 為世界帶來和平，各項元素都讓作品受到矚目。這些年來不論是歐爾麥特誓死力戰強敵、綠谷在雄英體育祭拚盡全力感化轟、林間合宿 / 死穢八齋會死鬥、全面戰爭爆發麗日感人喊話讓綠谷找到歸屬...，這 10 年間《我英》為粉絲們帶來許多精彩的戰鬥與經典回憶。

▼《我的英雄學院》人氣投票。（圖／翻攝自@myheroacademia推特）

《我的英雄學院》連載在 2024 年 8 月 5 日劃下句點，漫畫全球累計發行量突破 1億冊，自 8 月開始共兩個月期間官方展開了「WORLD BEST HERO」人氣投票，如今活動結果也正式出爐，總票數 612 萬票中，爆豪以 164 萬 7611 票獲得冠軍，第二名為主角綠谷出久，第三名則是轟焦凍，以下為我英位居前 10 名的角色，更多詳細資訊可以至官方推特查詢。

【《我的英雄學院》人氣投票】

第1名：爆豪勝己

第2名：綠谷出久

第3名：轟焦凍

第4名：相澤消太

第5名：切島鋭兒郎

第6名：奮進人

第7名：霍克斯

第8名：荼毘

第9名：死柄木弔

第10名：物間寧人