Faker向《黑白大廚》冠軍學做菜！切蒜時大廚緊張：受傷的話我得退役

記者楊智仁／綜合報導

Netflix《黑白大廚》第一季冠軍由「拿坡里美味黑手黨」權聖晙以黑馬之姿拿下，他是手工義大利麵店 Via Toledo 老闆兼主廚，節目播出後不僅帶旺餐廳生意，日前他還與《英雄聯盟》五冠王 Faker 夢幻合作，目標帶領李哥做出美味的義大利麵。

▼Faker向《黑白大廚》冠軍拿坡里美味黑手黨學做菜。（圖／翻攝自T1 Faker）

T1 日前釋出影片，其中 Faker 表示之前做過蒜香義大利麵，發現做料理還蠻有意思的，決定正式去學一下，這次拜師學藝的人正是《黑白大廚》第一季冠軍「拿坡里美味黑手黨」，Faker 主要看中廚師高超技術，以及自己想要學習的料理類型，當然對方很爽快地答應也是重點，而拿坡里黑手黨則笑著回應「相信任何韓國的男性，如果 Faker 邀請見面應該沒人會拒絕」，並且強調「大廚的料理付錢就能吃到，但 Faker 的料理就算花錢也吃不到，是一個非常珍貴的體驗。」

接下來兩人便開始料理環節，從最一開始備料、切菜，拿坡里黑手黨都細心指導， Faker 切大蒜的時候甚至讓拿坡里黑手黨有些緊張，「萬一受傷的話我可能要原地退役了。」後續放入麵條、加入調味，從放菜的順序、火力大小、如何拌麵、撈麵時間、擺盤，各種細節毫不馬虎傾囊相授，最終料理也達到 Faker 喜歡的味道，更多內容可以至影片收看。