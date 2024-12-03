「台北寶可夢中心」迎周年紀念悠遊卡將開搶　還有聖誕皮卡丘見面會

記者楊智仁／綜合報導

台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）從去年 12 月開幕以來人氣居高不下，尖峰時段有時仍需要使用整理券進場，新進人氣商品時常遭到秒殺。如今台北寶可夢中心馬上迎來 1 周年，官方也宣布推出「Pokémon Center TAIPEI 1周年紀念活動」。

▼台北寶可夢中心迎周年。（圖／翻攝自寶可夢官網）

台北寶可夢中心 2024 年 12 月 8 日迎來開幕一周年，為了感謝訓練家支持，12 月 6 日 - 2025 年 1 月 5 日舉辦紀念活動，活動期間參加賓果探險遊戲，尋找位於新光三越區域設置的 5 個拍照地點，在對應的卡片上壓洞，向工作人員出示結果可獲得「1 周年紀念Logo貼紙」、或於 Pokémon Center TAIPEI 購物獲得特別贈品。

台北的皮卡丘和快龍會來到現場一起慶祝周年，同時聖誕姿態的皮卡丘見面會以及各種充滿樂趣活動，也將在台北寶可夢中心登場，另外舉辦以寶可夢卡牌初學者為導向的「Trainers Camp」（訓練家營地）卡牌企劃活動，並推出「寶可夢悠遊卡-一周年紀念版」，以下為活動詳細時間，更多資訊可以至官網查詢。

■ 臺北的皮卡丘與快龍 見面會

【 日期 】12月8日（日）、9日（一）、15日（日）、30日（一）

【登場時間】12時00分、14時00分、16時00分、18時00分

【登場地點】Pokémon Center TAIPEI

■ 聖誕姿態的皮卡丘 見面會

【 日期 】12月21日（六）～23日（一）

【登場時間】12時00分、14時00分、16時00分、18時00分

【登場地點】Pokémon Center TAIPEI

■ 聖誕姿態的皮卡丘 攝影會

【 日期 】12月24日（二）、25日（三）

【登場時間】12時00分、14時00分、16時00分、18時00分

【登場地點】Pokémon Center TAIPEI

■ 寶可夢卡牌企劃Trainers Camp

【 日時 】12月20日（五）

【活動時間】13時00分～18時00分

【報名方式】現場報名（12時30分 報名開始~17時30分 報名截止）

【參加費用】免費

【活動贈品】根據參加的活動及數量，可以獲得各種獎品