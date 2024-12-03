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超好用唱歌學日語網站「MaruMaru」復活！追加新功能網淚謝站長

記者楊智仁／綜合報導

「MaruMaru 」對愛唱日文歌的人絕對不陌生，不論是 J-POP、動畫、遊戲都能夠透過網站貼心功能讓人對歌曲更加熟悉，今年 8 月「marumaru」無預警宣布終止服務，令不少網友感到難過，如今站長也聽見大家的聲音，全新版本網站已經在 11 月 30 日起展開測試。

▼唱歌學日文「MaruMaru 」復活。（圖／翻攝自MaruMaru ）▲▼唱歌學日文。（圖／翻攝自marumaru）

唱歌學日語「MaruMaru 」網站大約自 2013 年架設，貼心功能包括能中日歌詞自動顯示（日文漢字皆有標註讀音）、逐句跳轉、漢字標註假名、YouTube 連動等，成為大家學習日文歌曲最好幫手。不過今年 8 月 15 日站長發文透露「網站因為某些原因，無法繼續經營下去」，但文中也提到「或許某天會以新的面貌再出發」，時隔 3 個月 MaruMaru 真的以新版方式再度復活。

▲▼唱歌學日文。（圖／翻攝自marumaru）▲▼唱歌學日文。（圖／翻攝自marumaru）

站長於 11 月底發文，「經歷了 3 個多月關站期間，我深刻感受到大家的不捨，也體會到這個平台已經是許多人的日常...，這段時間，我不斷努力，重新檢視與改善網站，希望能帶給大家更好的體驗和新的內容，這次重新開站的改版，不僅是對過去的延續，更是全新開始，我加入多項新功能，期待讓這個平台更加符合各位需求。」目前新網址粉專已經上線並同步展開公開測試，除了大家最熟悉的學日語之外，後續將新增韓文、英文內容，網友們也紛紛朝聖並感謝站長讓 MaruMaru 復活繼續陪伴大家開心的練歌時光。

▲▼唱歌學日文。（圖／翻攝自marumaru）▲▼唱歌學日文。（圖／翻攝自marumaru）

關鍵字：MARUMARU

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