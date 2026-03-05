《寶可夢 火紅／葉綠》無限金珠重現　「狂輸火箭隊」成洗錢富翁

記者黃冠瑋／綜合報導

近期任天堂搶先上架經典作品《寶可夢 火紅／葉綠》到Switch2後，就吸引大量新舊粉絲遊玩，也由於此次是經典移植，沒有太多修改，因此許多設定都被保留下來。對此，就有老玩家發現，當初透過輸給火箭隊無限刷取金珠賺錢方法，竟能成功再次重現，讓不少人開玩笑表示，「搶劫火箭隊好像很合理」。

▼《寶可夢 火紅／葉綠》無限金珠重現。（圖／翻攝自X／pokemon）

關於當初《寶可夢 火紅／葉綠》版本，其實有許多Bug存在，其中最出名的就是無限獲得金珠賺錢法，熟悉《寶可夢》的玩家就會知道，金珠是一種稀有道具，玩家可以在寶可夢商店以每個5,000金幣的價格出售，再加上遊戲初期資金短缺，因此這種作法常被玩家拿來利用快速致富的一種手段。

當然方法也相對簡單，首先玩家先必須前往華藍市，然後前往位於華藍市北部24號道路的金珠橋。玩家首先需要擊敗自己的勁敵，接著擊敗橋上的五位訓練家。擊敗五位訓練家後並保存遊戲，但關鍵的是不要與站在橋盡頭的訓練家對話。直接返回華藍市，前往寶可夢中心，將除了包包中最低等級的寶可夢外，其他寶可夢都存入到寶可夢中心電腦並存檔，接著再回到當初金珠橋，找到橋盡頭訓練家，故意輸給他，便可獲得一顆金珠，緊接著重複找他發起戰鬥，便可無限刷取金珠。

至於這位訓練家為何會在玩家失敗後贈與金珠，其實都跟他真實身分「火箭隊」有關，劇情上是企圖招攬訓練家加入到火箭隊當中。對於《寶可夢 火紅／葉綠》玩家而言，這也是一種快速獲得迷你龍方法，透過在賭場用籌碼購買，花費56,000金幣，在櫃檯購買2,800個籌碼。然後，走出賭場，前往籌碼兌換處，在第一個窗口購買，因此需要準備大量金錢。對此，許多網友也開玩笑表示，「搶劫火箭隊好像很合理」、「奇怪，比火箭隊還要更像反派」、「板木老大困惑，火箭隊的錢怎麼一直變少」、「人超好輸了還給錢」。