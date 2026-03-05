ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《寶可夢 火紅／葉綠》無限金珠重現　「狂輸火箭隊」成洗錢富翁

記者黃冠瑋／綜合報導

近期任天堂搶先上架經典作品《寶可夢 火紅／葉綠》到Switch2後，就吸引大量新舊粉絲遊玩，也由於此次是經典移植，沒有太多修改，因此許多設定都被保留下來。對此，就有老玩家發現，當初透過輸給火箭隊無限刷取金珠賺錢方法，竟能成功再次重現，讓不少人開玩笑表示，「搶劫火箭隊好像很合理」。

▼《寶可夢 火紅／葉綠》無限金珠重現。（圖／翻攝自X／pokemon）

▲▼《寶可夢 火紅／葉綠》無限金珠重現。（圖／翻攝自X／pokemon）

關於當初《寶可夢 火紅／葉綠》版本，其實有許多Bug存在，其中最出名的就是無限獲得金珠賺錢法，熟悉《寶可夢》的玩家就會知道，金珠是一種稀有道具，玩家可以在寶可夢商店以每個5,000金幣的價格出售，再加上遊戲初期資金短缺，因此這種作法常被玩家拿來利用快速致富的一種手段。

當然方法也相對簡單，首先玩家先必須前往華藍市，然後前往位於華藍市北部24號道路的金珠橋。玩家首先需要擊敗自己的勁敵，接著擊敗橋上的五位訓練家。擊敗五位訓練家後並保存遊戲，但關鍵的是不要與站在橋盡頭的訓練家對話。直接返回華藍市，前往寶可夢中心，將除了包包中最低等級的寶可夢外，其他寶可夢都存入到寶可夢中心電腦並存檔，接著再回到當初金珠橋，找到橋盡頭訓練家，故意輸給他，便可獲得一顆金珠，緊接著重複找他發起戰鬥，便可無限刷取金珠。

至於這位訓練家為何會在玩家失敗後贈與金珠，其實都跟他真實身分「火箭隊」有關，劇情上是企圖招攬訓練家加入到火箭隊當中。對於《寶可夢 火紅／葉綠》玩家而言，這也是一種快速獲得迷你龍方法，透過在賭場用籌碼購買，花費56,000金幣，在櫃檯購買2,800個籌碼。然後，走出賭場，前往籌碼兌換處，在第一個窗口購買，因此需要準備大量金錢。對此，許多網友也開玩笑表示，「搶劫火箭隊好像很合理」、「奇怪，比火箭隊還要更像反派」、「板木老大困惑，火箭隊的錢怎麼一直變少」、「人超好輸了還給錢」。

關鍵字：寶可夢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

推薦閱讀

《寶可夢 火紅／葉綠》無限金珠重現　「狂輸火箭隊」成洗錢富翁

hololive角卷綿芽談「心羊貼貼」趣事　曝她想回歸笑喊：再出遊

《惡靈古堡9》「RE引擎」命名揭曉　詩情理念引眾網狂讚嘆

挖寶天堂+1東森廣場北車Hobby OFF 3／5開賣　公仔、卡牌收藏家快衝

《鬼滅之刃 無限城 第一章》日本春天下檔　票房逼400億日圓

《咒術迴戰》播放數冠軍、《芙莉蓮》留言稱王　日平台新番數據

《航海王》銷量破6億冊！「ONE PIECE是什麼」作者將真相沉海底

只撐45天就倒了《高嶺鐵衛》下周停運　TGA壓軸光環難救人氣

大谷翔平談進化最多能力！笑喊「力量是SSS級」...WBC特別影片

等了15年！《英雄聯盟》龍女重製　技能、故事、美術圖全換

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《寶可夢火紅葉綠》無限金珠重現

《惡靈古堡9》RE引擎命名揭曉

hololive角卷綿芽談心羊貼貼趣事

只撐45天就倒了《高嶺鐵衛》停運

《寶可夢Pokopia》創系列史上最高分

網友下單一組卻收「整箱記憶體」

《寶可夢 火紅／葉綠》增不雅詞審查

《航海王》破6億冊...ONE PIECE是什麼

萬代模型展「航海王」新品直擊

《鬼滅之刃 無限城》日本春天下檔

最新新聞

《寶可夢火紅葉綠》無限金珠重現

hololive角卷綿芽談心羊貼貼趣事

《惡靈古堡9》RE引擎命名揭曉

挖寶天堂+1北車Hobby OFF開賣

《鬼滅之刃 無限城》日本春天下檔

日平台新番數據：《咒術》播放冠軍

《航海王》破6億冊...ONE PIECE是什麼

只撐45天就倒了《高嶺鐵衛》停運

大谷翔平談進化最多能力...力量SSS級

《英雄聯盟》龍女重製

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366