《戰慄時空3》傳成Steam新機首發？　20年終結有望媲美《GTA6》

記者黃冠瑋／綜合報導

《戰慄時空》系列劇情一直以來都是玩家心中抱有遺憾之作，畢竟劇情一斷20年都沒有想要推出三代，因此不少人認為可能等不到新作推出。不過近期卻有內幕人士爆料《戰慄時空3》很可能會作為2026年所推出Steam Machine新機首發遊戲之一，並且考量到目前熱度聲量，將有望媲美明年即將問世的《GTA6》。

▼《戰慄時空3》傳隨新機上市。（圖／翻攝自《戰慄時空》）

▲▼《戰慄時空3》傳隨新機上市。（圖／翻攝自《戰慄時空》）

關於《戰慄時空3》的製作和即將推出的傳聞其實一直不斷傳出，早在先前玩家原本預期遊戲會在2025年的遊戲大獎（TGA）上亮相，但最終卻並未出現，畢竟TGA可以說是發布新遊戲的最佳平台，作為業界最受期待的盛會之一，沒有發布或是宣傳消息基本上等於是宣告，那些傳聞都是子虛烏有。正當玩家灰心之際，近日又有最新爆料再次證實，這款《戰慄時空3》遊戲確實存在，並且將會作為Valve即將推出的Steam主機的首發遊戲之一。

事情是時常爆料內幕消息媒體Insider Gaming，在近日錄音節目Insider Gaming Weekly 邀請了Mike Straw分享他所知道遊戲消息，根據Mike Straw透露，他已經與一些未公開的消息人士討論過《戰慄時空3》以及Valve的相關計劃，其中所有消息人士都堅信《戰慄時空3》將會作為Steam Machine的首發遊戲之一。至於為何《戰慄時空3》都始終不願透露，其實都跟Steam Machine定價遲遲未定有關，猜測官方是想在新機Steam Machine開啟預購後，一起連帶發布關於《戰慄時空3》好消息。

對此，在Steam Machine定價方面，時常在評價科技產品的YouTuber「Linus Tech Tips」分析，根據Valve的組件成本估算Steam主機，零售版售價可能約為699美元（相當於新台幣22,000元），而關於定價則是要等到2026年主機正式發布前，Valve才會公佈最終價格，但有猜測認為Steam主機的售價甚至會高於Linus Tech Tips的估計，可能大約在800美元（約新台幣25,185元）。一旦爆料屬實，那麼關於《戰慄時空3》一再不願透露就變得非常合理，再加上時隔20年粉絲對於這款遊戲可望已經水漲船高，因此在宣傳方面很可能會與明年巨物《GTA6》不相上下，再加上Steam Machine新機推出，有望替Valve再創高峰。

