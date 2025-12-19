《神諭 Divinity》預告炸裂來襲　網猜燃燒獻祭主「盧錫安」沒死

記者黃冠瑋／綜合報導

先前TGA活動創辦人Geoff Keighley突然發布關於「沙漠詭異雕像」，成功引起各界猜測恐是新作上市。如今沙漠雕像謎團終於揭曉，將會是拉瑞安工作室招牌IP大作《神諭 Divinity》，其中預告呈現黑暗毛骨悚然方式，引起許多玩家震驚，並紛紛猜測獻祭燃燒者很可能是盧錫安釋放力量，引發一場里維隆大陸浩劫。

▼《神諭 Divinity》預告炸裂來襲。（圖／翻攝自YouTube／Larian Studios）

《神諭 Divinity》可說是拉瑞安工作室一代傳奇遊戲IP，近幾年拉瑞安工作室所出產遊戲大作，對於玩家而言可都堪稱是誠意十足，像是在2023年橫掃TGA、奪下六項大獎的巨作《柏德之門3》。如今官方也提到《神諭 Divinity》將會是他們規模有史以來最大製作，並且將不會是重啟或是先前《原罪》篇章接續，而是全新單獨運作篇章，只不過或多或少會有所關聯。

對此，由於此次預告中出現一名赤膊男遭到獻祭燃燒，手法上太過黑暗與獵奇，讓不少玩家開始猜測，關於火中那個人到底是誰，其中有三種猜測，第一種也是最有可能的就是「盧錫安」，如果玩過先前系列的玩家就會知道，他是《神諭：原罪》中的人類玩家，也是整個《神諭》系列遊戲中會反覆出現角色。盧西安的背景故事非常豐富，他曾一度被奉為神的代理，被里維隆七神選中，與名為混沌的力量對抗，至於混沌則是里維隆惡魔的源頭，企圖入侵並吞噬里維隆大陸。不過早在先前玩家以為盧錫安早已死去，但後續證實他只是假死躲藏在暗中努力將混沌從里維隆大陸上徹底清除，再加上從外觀推敲，他的年齡、頭戴王冠、胸口星狀疤痕皆符合盧錫安特徵。

其二則是有部分玩家猜測，他並非是盧錫安本人，而是一種年度儀式，儀式中會找另一個人來代替盧錫安，對他進行折磨和殺害，至於盧錫安本人在儀式發生時早已死去。還有人認為他並不是盧西安，而是他所收養的孩子達米安。達米安作為混沌的容器，所以他才會被處決，結果如同預告中混沌在他死後爆發。此外，從所釋出標語「諸神沉默。里維隆流血，新的力量正在覺醒，暗黑勢力正在蠢蠢欲動」，也可看出這兩皆符合這段描述。不過也有人表示，預告中血玫瑰出現，很可能是與前暴君源王 Braccus Rex有關，不論如何對於玩家而言，只能耐心等待拉瑞安工作室公開更多遊戲細節，才能揭曉此次故事劇情走向。

另外，關於《神諭》系列，拉瑞安工作室自2002年起陸續推出五款《神諭》正傳作品，包括 Divine Divinity（2002年的神諭）、Beyond Divinity（2004神諭外傳）、神諭 2（2009）、Divinity: Original Sin（2014 神諭：原罪）、Divinity: Original Sin 2（2017 神諭：原罪 2），而《神諭 Divinity》將會以全新篇章獨立呈現，就算沒體驗過先前幾代玩家，也不會影響遊玩。

警告！預告包含扭曲肉體與燒灼畫面，部分玩家可能會感到不適，建議自行斟酌觀看