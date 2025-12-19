ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《神諭 Divinity》預告炸裂來襲　網猜燃燒獻祭主「盧錫安」沒死

記者黃冠瑋／綜合報導

先前TGA活動創辦人Geoff Keighley突然發布關於「沙漠詭異雕像」，成功引起各界猜測恐是新作上市。如今沙漠雕像謎團終於揭曉，將會是拉瑞安工作室招牌IP大作《神諭 Divinity》，其中預告呈現黑暗毛骨悚然方式，引起許多玩家震驚，並紛紛猜測獻祭燃燒者很可能是盧錫安釋放力量，引發一場里維隆大陸浩劫。

▼《神諭 Divinity》預告炸裂來襲。（圖／翻攝自YouTube／Larian Studios）

▲▼《神諭 Divinity》預告炸裂來襲。（圖／翻攝自YouTube／Larian Studios）

《神諭 Divinity》可說是拉瑞安工作室一代傳奇遊戲IP，近幾年拉瑞安工作室所出產遊戲大作，對於玩家而言可都堪稱是誠意十足，像是在2023年橫掃TGA、奪下六項大獎的巨作《柏德之門3》。如今官方也提到《神諭 Divinity》將會是他們規模有史以來最大製作，並且將不會是重啟或是先前《原罪》篇章接續，而是全新單獨運作篇章，只不過或多或少會有所關聯。

對此，由於此次預告中出現一名赤膊男遭到獻祭燃燒，手法上太過黑暗與獵奇，讓不少玩家開始猜測，關於火中那個人到底是誰，其中有三種猜測，第一種也是最有可能的就是「盧錫安」，如果玩過先前系列的玩家就會知道，他是《神諭：原罪》中的人類玩家，也是整個《神諭》系列遊戲中會反覆出現角色。盧西安的背景故事非常豐富，他曾一度被奉為神的代理，被里維隆七神選中，與名為混沌的力量對抗，至於混沌則是里維隆惡魔的源頭，企圖入侵並吞噬里維隆大陸。不過早在先前玩家以為盧錫安早已死去，但後續證實他只是假死躲藏在暗中努力將混沌從里維隆大陸上徹底清除，再加上從外觀推敲，他的年齡、頭戴王冠、胸口星狀疤痕皆符合盧錫安特徵。

其二則是有部分玩家猜測，他並非是盧錫安本人，而是一種年度儀式，儀式中會找另一個人來代替盧錫安，對他進行折磨和殺害，至於盧錫安本人在儀式發生時早已死去。還有人認為他並不是盧西安，而是他所收養的孩子達米安。達米安作為混沌的容器，所以他才會被處決，結果如同預告中混沌在他死後爆發。此外，從所釋出標語「諸神沉默。里維隆流血，新的力量正在覺醒，暗黑勢力正在蠢蠢欲動」，也可看出這兩皆符合這段描述。不過也有人表示，預告中血玫瑰出現，很可能是與前暴君源王 Braccus Rex有關，不論如何對於玩家而言，只能耐心等待拉瑞安工作室公開更多遊戲細節，才能揭曉此次故事劇情走向。

另外，關於《神諭》系列，拉瑞安工作室自2002年起陸續推出五款《神諭》正傳作品，包括 Divine Divinity（2002年的神諭）、Beyond Divinity（2004神諭外傳）、神諭 2（2009）、Divinity: Original Sin（2014 神諭：原罪）、Divinity: Original Sin 2（2017 神諭：原罪 2），而《神諭 Divinity》將會以全新篇章獨立呈現，就算沒體驗過先前幾代玩家，也不會影響遊玩。

Blood rose in the trailer
byu/Irrulan inDivinityOriginalSin

 

警告！預告包含扭曲肉體與燒灼畫面，部分玩家可能會感到不適，建議自行斟酌觀看

關鍵字：神諭拉瑞安

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

推薦閱讀

《神諭 Divinity》預告炸裂來襲　網猜燃燒獻祭主「盧錫安」沒死

體驗善意趁現在！萬代冬季特賣開跑　《艾爾登法環》下殺65折

《決勝時刻》科幻技能變現實？　「蟑螂偵察機」成德軍新武器

瑪利歐現身信義區！任天堂冬季同樂會「限量特典等你收藏」

電玩歷史基金會保存SEGA144款遺失遊戲　玩家欣喜：我的童年

寶可夢新卡組遭「偷跑開箱」　噴火龍Y金卡、莉莉艾新卡曝光

彩虹社傳奇VT「鈴原露露」回歸？　沉寂4年剪影重現粉喊：是夢嗎

老牌網遊大廠「1天2遊戲關服」　神級IP續作玩爛跌落神壇

《絲綢之歌》免費DLC震撼曝光　「航海冒險」引玩家大讚：太佛心

《競技麻將2》一週年慶典盛大開幕！人人獨享萬元回饋

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

電玩歷史基金會留SEGA144款遊戲

《神諭 Divinity》預告炸裂來襲

瑪利歐現身信義區！

Steam增省錢新功能？買貴系統跳警告

寶可夢新卡組遭「偷跑開箱」　莉莉艾新卡曝光

實況主千萬日圓做遊戲「不賺也沒差」

《魔物獵人荒野》迎最後新魔物

PS5、Steam主機誰更優勢？

彩虹社傳奇VT「鈴原露露」回歸？

老牌網遊大廠「1天2遊戲關服」　

最新新聞

《神諭 Divinity》預告炸裂來襲

《艾爾登法環》下殺65折

《決勝時刻》科幻技能變現實？

瑪利歐現身信義區！

電玩歷史基金會留SEGA144款遊戲

寶可夢新卡組遭「偷跑開箱」　莉莉艾新卡曝光

彩虹社傳奇VT「鈴原露露」回歸？

老牌網遊大廠「1天2遊戲關服」　

《絲綢之歌》免費DLC震撼曝光

《競技麻將2》一週年慶典盛大開幕！人人獨享萬元回饋

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366