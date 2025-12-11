ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

漫畫家原稿被竊損失上億　網發起「調查連署」...老師感動落淚

記者楊智仁／綜合報導

被譽為《週刊少年Jump》黃金時代漫畫家的桂正和，近期爆出其經典作品《電影少女》原畫遭整批竊走，引發日本漫畫界與收藏圈震驚。而目前網路上正發起「請求警方妥善調查桂正和老師原稿失竊事件」連署活動，桂正和也向發起者與支持者表達感謝。

▼《電影少女》原畫遭整批竊走。（圖／翻攝自東立）▲▼櫃正和。（圖／翻攝自推特）

《電影少女》於 1989 年至 1992 年間在集英社漫畫雜誌《周刊少年Jump》連載，為桂正和首部以愛情為主題的漫畫，單行本全 15 冊累計銷量突破 1,400 萬，是桂正和的重要代表作。沒想到 10 月搬遷工作室時，原畫在混亂中被人整批帶走，後續竟出現在拍賣網站上，根據日媒分析全 15 卷原稿加起來約 2500 張，若每張按 30 萬日圓估算，總損失金額高達 7.5 億日圓。

桂正和除了報案之外，好友魔術師 KiLa 也發起聯署活動，他在推特上說明，「目前關於老師原稿遭竊一事，委任律師已在進行必要的確認與整理，我發起連署是以不干擾相關程序、安靜支持的方式進行，連署並不是『施壓』，純粹是支持與表達意志，希望能成為讓事情順利推進的一份助力，這只是出於想守護桂老師的心意與創作文化的行動，希望大家不要誤解。」

這項活動獲得大量網友響應引起廣大迴響，對此桂正和表示，「我的好友主動發起連署活動，在聽到他的提議時，我感動得流下眼淚，非常感謝，對於簽署連署的各位，我只有滿滿的感激。真的非常謝謝大家。」

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

郭碧婷住台灣分居向佐　笑「向太給很多錢錢」

推薦閱讀

華納2.25兆收購影響！《霍格華茲傳承2》恐生變　網呼籲禁壟斷

嚴肅學會出現「凌晨3點愛愛」離譜字幕...日學者傻眼：AI背叛我

漫畫家原稿被竊損失上億　網發起「調查連署」...老師感動落淚

Discord吃爆記憶體...官方承認Bug暫時無解　推「自動重啟」實驗

《Roblox》慘遭俄羅斯封殺　極端思想恐害兒童網高喊：DEI大掃除

寶可夢30週年「台灣成重要市場」　2026年喜迎3大重磅

刑事局破盜版遊戲40億犯罪案！驚見「任oo舉報」網笑：最強法務

美國《寶可夢》卡牌店再遭洗劫　惡徒3分鐘「熟練盜走」310萬

Switch 2突更新提升穩定性　備註「改機恐無法運作」玩家熱議

《FF14》繁中版推出！製作人喊「久等了」、 55折上市優惠包開賣

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

Discord吃爆記憶體官方承認Bug

《七龍珠》首刷初版竟現身二手店

寶可夢30週年「台灣成重要市場」

《Roblox》慘遭俄羅斯封殺

漫畫家原稿被竊網發起「調查連署」

Switch 2更新「改機恐無法運作」

遊戲遭質疑用AI　創辦人嗆玩家無知

《FF14》繁中版推出、55折上市優惠

PS5、Steam主機誰更優勢？

美冴變主角《午餐流派》聯動本傳

最新新聞

《霍格華茲傳承2》恐生變

嚴肅學會出現「凌晨3點愛愛」離譜字幕

漫畫家原稿被竊網發起「調查連署」

Discord吃爆記憶體官方承認Bug

《Roblox》慘遭俄羅斯封殺

寶可夢30週年「台灣成重要市場」

任oo舉報！刑事局破盜版遊戲案

美國《寶可夢》卡牌店再遭洗劫

Switch 2更新「改機恐無法運作」

《FF14》繁中版推出、55折上市優惠

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366