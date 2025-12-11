漫畫家原稿被竊損失上億　網發起「調查連署」...老師感動落淚

記者楊智仁／綜合報導

被譽為《週刊少年Jump》黃金時代漫畫家的桂正和，近期爆出其經典作品《電影少女》原畫遭整批竊走，引發日本漫畫界與收藏圈震驚。而目前網路上正發起「請求警方妥善調查桂正和老師原稿失竊事件」連署活動，桂正和也向發起者與支持者表達感謝。

▼《電影少女》原畫遭整批竊走。（圖／翻攝自東立）

《電影少女》於 1989 年至 1992 年間在集英社漫畫雜誌《周刊少年Jump》連載，為桂正和首部以愛情為主題的漫畫，單行本全 15 冊累計銷量突破 1,400 萬，是桂正和的重要代表作。沒想到 10 月搬遷工作室時，原畫在混亂中被人整批帶走，後續竟出現在拍賣網站上，根據日媒分析全 15 卷原稿加起來約 2500 張，若每張按 30 萬日圓估算，總損失金額高達 7.5 億日圓。

桂正和除了報案之外，好友魔術師 KiLa 也發起聯署活動，他在推特上說明，「目前關於老師原稿遭竊一事，委任律師已在進行必要的確認與整理，我發起連署是以不干擾相關程序、安靜支持的方式進行，連署並不是『施壓』，純粹是支持與表達意志，希望能成為讓事情順利推進的一份助力，這只是出於想守護桂老師的心意與創作文化的行動，希望大家不要誤解。」

這項活動獲得大量網友響應引起廣大迴響，對此桂正和表示，「我的好友主動發起連署活動，在聽到他的提議時，我感動得流下眼淚，非常感謝，對於簽署連署的各位，我只有滿滿的感激。真的非常謝謝大家。」