《FF14》繁中版推出！製作人喊「久等了」、 55折上市優惠包開賣

記者楊智仁／綜合報導

由宇峻奧汀與智寶國際聯合代理的 SQUARE ENIX 旗下MMORPG FINAL FANTASY XIV繁體中文版（以下簡稱 FFXIV 繁中版），在EA搶先體驗期間，新玩家湧入，為緩解登入人潮共開了6個World，於順利結束後，官方宣佈於今日(12/10)正式上市。同時，官方亦推出「上市優惠包」、GASH 專用卡儲值回饋、線上社群活動以及多場線下實體活動，全方位迎接艾奧傑亞的新篇章。

EA期間開6個World迎接光之戰士

自EA搶先體驗活動開啟，官方原規畫以4個World迎接首批光之戰士們，然而隨著艾奧傑亞的冒險者人數持續攀升，為因應EA期間熱烈登入需求與維持遊戲品質，官方加開「奧汀」 「巴哈姆特」2個World，以實際行動回應台港澳星馬玩家對FFXIV繁中版的熱情支持。於今日正式上市的同時，營運團隊誠摯歡迎光之戰士們踏入艾奧傑亞中，展開專屬於自已的冒險旅程。

FFXIV 繁中版上市 製作人兼導演吉田直樹感性致謝

歡慶FFXIV 繁中版正式上市，製作人兼導演吉田直樹特別錄製影片，向台港澳星馬地區的玩家致上最誠摯的謝意。吉田表示，在訪台參與活動的過程中，深刻感受到玩家的熱情；正是因為全球光之戰士十多年來的支持，遊戲才能發展至今，如今終於能正式服務繁體中文圈的玩家，他感到無比開心。

面對即將踏入艾奧傑亞的新手，吉田強調FFXIV雖然是一款多人線上遊戲，但也擁有豐富的單人遊玩內容。每個角色背後都是真實的人，希望玩家能在此感受人與人之間的聯繫，並依照自己的步調隨心所欲地享受冒險。最後，感謝大家一直以來的支持，今後也敬請期待。

「上市優惠包」開賣 享 15 天免費鑑賞期

官方誠意推出相當於原價 55 折的「上市優惠包」（售價新台幣 960 元）。此超值組合包含：完整主程式與 30 天遊玩時數，更貼心祭出「先體驗、後付費」機制，額外提供「15 天免費鑑賞期」。玩家只需先綁定信用卡訂閱，即可享有前 15 天完全不扣款的暢玩資格，讓您能零負擔地先行體驗遊戲樂趣或確認電腦效能。待鑑賞期結束後才會正式向玩家收取費用，讓每位冒險者都能以從容、安心的節奏，踏出探索艾奧傑亞世界的第一步。

支付管道更新！GASH 點數卡支援與專屬抽獎

正式當天，官網即日同步支援使用 GASH 點數卡購買水晶（可用於購買主程式、月費方案或商城道具）並推出「FFXIV 繁中版 GASH 500 點專用卡」，專用卡可於GASH官網、四大超商與指定地點購買。 官方更推出期間限定活動，凡使用「FFXIV 繁中版 GASH 500 點專用卡」儲值，即可參加額外的抽獎活動，有機會獲得虛寶或實體周邊。特別提醒，目前 GASH 點數卡服務僅限台灣地區使用，歡迎光之戰士們把握機會。

冬季慶典「星芒祭」與社群活動展開

屬於光之戰士的冒險從此刻開始，玩家僅需於官方社群活動中分享個人角色截圖，並於活動期間完成指定內容，即可獲得抽選官方「角色徽章（隨機）」的資格。

冬季活動「星芒祭」也將同步登場。玩家只要在粉絲團分享角色在遊戲內星芒祭相關場景的照片，並於活動期間完成指定條件，即可參加抽選官方「職業徽章（隨機）」。另外，投稿至官網的冒險者留影簿，獲得精選的玩家更可以獲得「職業水晶吊飾」。歡迎玩家透過影像與回憶記錄自己的冒險足跡，一同感受艾奧傑亞的冬季氛圍。

FFXIV 繁中版主題快閃活動 GAMFORCE現場同樂

FFXIV 繁中版主題快閃活動將於12/13下午2點在台北三創園區-ROG旗艦店登場，本次活動將首次展出由世界改裝冠軍Modder製作的「魔導機甲」改裝主機，是現場重要亮點之一。 現場亦設有試玩區，讓玩家能直接體驗 FFXIV 繁中版；阿爾法與官方 COSER 也將於活動期間不定時現身與玩家互動。活動現場將提供多項小禮贈送，邀請玩家一同參與。

此外，官方也將參與「2025 GAMFORCE」。活動期間於12/18~12/21，在華山1914文創園區東2館的ROG與 XPG攤位舉行，在兩個攤位現場皆備有贈禮活動，並於舞台舉辦有獎問答，參與的玩家都有機會獲得官方限定小禮物。