美冴變主角！日爆紅《午餐流派》聯動本傳、小新媽午餐奢侈開吃

秋番《野原廣志 午餐的流派》描述小新的爸爸「野原廣志」在有限零用錢中精打細算、堅持尋找「最好吃的午餐」的男子漢風格美食之道，逼真到讓人肚子餓的美食呈現，平凡上班族午餐時光的小劇場讓作品在日本爆紅。日前，官方也宣布推出媽媽野原美冴特別故事《野原美冴 午餐的流派》預計 13 日播出。

▼野原美冴 午餐的流派。（圖／翻攝自推特）

這次合作由與《野原廣志 午餐的流派》相同的編劇 Moraru 負責，故事以動畫本篇結合的形式推出《野原美冴 午餐的流派哩》，主角換成廣志的妻子、小新的媽媽「美冴」，展開她「連家人都不知道的 1 小時」。故事中，美冴讓廣志、小新與妹妹小葵留在家中看家，自己獨自前往特賣會，順利買完東西後剛好到午餐時間…眼前雖然有家庭餐廳，但美冴心想「難得一個人」決定稍微奢侈一下，拉麵、咖哩、義大利麵各種誘人的店家讓她難以抉擇，最後竟鼓起勇氣踏進一家高級餐廳。

面對吃著昨晚剩菜的小新一家，美冴心中雖有些罪惡感，但仍沉醉於 3000 日圓的豪華午餐，就在此時廣志打來電話，桌上擺著「季節時蔬凍》、香煎真鯛佐檸檬奶油醬、烤牛肉」等從未品嚐過的料理，美冴滿臉笑容，腦海中浮現的不是普通的美食評價，而是充滿臨場感、華麗誇張的「妄想食物影像」，成為本次合作的一大看點。