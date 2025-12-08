ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

海外大叔超愛被「女生踩」　街頭喘氣喊幸福...網驚：太M了

記者楊智仁／綜合報導

日本綜藝節目時常會推出許多有趣單元，12 月所播出《從星期一夜貓開始》邀請「街頭路人寫下自己的今年漢字」，一位外國大叔選擇「幸」作為今年的單字，本來感覺還蠻正常的，但仔細看一下畫面，大叔竟然躺在路中央被日本女孩子「踩」，節目播出後瞬間引發社群廣泛討論。

▼海外大叔興趣是被踩。（圖／翻攝自推特）▲▼海外大叔愛被踩。（圖／翻攝自推特）

48 歲的「踏まれルーちゃん」過去就有上過新聞，這次因為節目播出讓更多人認識這位外國大叔，而他的興趣正是「被女生踩」，推特帳號自我介紹更寫下，「最愛日本、比較喜歡被女生踩，我簡直是個瘋子，日本女生戲弄我的時候，尤其是用她們的腳，會感到興奮和充滿活力，我最喜歡被厚底鞋踩，當然也喜歡其他類型鞋子」，大叔推特帳號也時常分享自己各種被踩照片。

節目中記者詢問到「代表今年的漢字是甚麼」，大叔一邊被踩，一邊喘著氣回答「幸」這個單字，表示太幸福了跟天國一樣，如此「抖 M」行為讓影片在推特上被各種轉發，網友們紛紛大喊，「我不能理解」、「以為動漫才會出現的劇情」、「竟然還特別飛到日本來」，大叔則表示，他真的很樂在其中，而且被踩之前都有徵詢過，對方同意才會把照片放在社群。

