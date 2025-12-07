ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《傳說對決》閃電狼遭泰國強權FS壓制　無緣締造大滿貫傳奇

記者蘇晟彥／河內報導

《傳說對決》AIC國際賽總冠軍賽7日晚間拉開最終序幕，由勝部組未嘗一敗的FS對上在四強賽中跌跌撞撞，全都打好打滿的GCS最後希望FW懷抱著「大滿貫」的夢想走到最後。但事與願違，RPL賽區FS維持不敗金身，在輸掉一個小分後調整狀態，直接連下四城擊敗FW，成功奪下AIC冠軍，而FW則拿下亞軍及10萬美金（約台幣313萬元）獎金，無緣締造大滿貫傳奇。

▼《傳說對決》2025 AIC由泰國RPL賽區隊伍FS拿下冠軍，FW無緣締造大滿貫傳奇，但仍值得喝彩。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 傳說對決 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 傳說對決 。（圖／記者蘇晟彥攝）

FW在2025年，從春季賽開始一路殺到夏季賽，在春季賽4：0擊敗BMG、夏季賽4：1擊敗HKA呈現GCS賽區制霸，國際賽則在APL以4：2擊敗EA，只差一步，如果在AIC奪下冠軍，就能完成大滿貫（在同一年奪下全部賽事冠軍）的殊榮。但進入敗部組的FW並沒有打出預期的宰制力，反而跌跌撞撞，先被BAC送進敗部組，在6、7日敗部組中與泰國隊伍PSG、BAC碰頭，也都以4：3滿局拿下，甚至在最後一局打出53分鐘史詩大戰，以極其艱辛的狀況殺進總冠軍賽，與泰國隊伍FS進行最後的殊死戰。

首局由閃電狼啟動閃電戰，以極迅速的姿態拿下比賽，但FS仍維持不敗金身，直接連下四局進入聽牌，以勝者霸王之姿拿下AIC冠軍，替RPL賽區再拿下一座獎盃。而閃電狼無緣締造大滿貫傳奇，但在2025年已經寫下很多歷史，拿下AIC亞軍及10萬美金（約台幣313萬元），而8日官方也準備接機活動（請參閱官網），歡迎FW的粉絲一同前往祝賀。

Game1  FW 勝

在冠軍賽的第一場FW NAILIU就直接拿出main角葉娜想要打出氣勢，開局50秒時FW ZHAN二等直接選擇gank魔龍路並配合靈靈直接拿下亥犽的人頭拿下首殺，而凱撒路的對線也由FW WEIZ的配合拿下人頭優勢，FW在獲得前期的優勢後，不斷用若伊的技能去進行跑線gank打出節奏，在六分鐘時漸漸將經濟拉開。中期的FW採取較具侵略性的策略，不斷對FS進行壓制，FW NAILIU也不斷用個人操作單殺、並推進兵線。15分鐘時FW NAILIU想要進行一波蹲點，但是反被FS ASHEARTH發現並集結隊友成功擊殺NAILIU，但FW YUXIANG即刻支援，不斷輸出點破FS的人頭守住了這波危機。接著FW成功拿下凱撒後，FW快速整理兵線並集結，在16分40秒壓入高地。全員憑藉凱撒的buff順利拿下首場勝利。

Game2  FS 勝
FW開局相繼掉點，0:3的的局勢讓FW陷入被動，雖然FW YUXIANG、FW ZHENZHE不斷poke試圖將局面反轉，但FS的攻勢不斷在五分鐘時就拆下三路的外塔，並將經濟拉開到三千的差距，到八分鐘時雙方的經濟差距了更增加到五千，使得FW被完全壓制。 同時，FS則乘勝追擊，不斷壓塔並掠奪物件，讓FW沒有任何反擊的機會，最後在12分半時FS壓進了高地，夾帶相差七千的經濟差，成功推掉了閃電狼主堡，比數來到1:1平手。

Game3  FS 勝
雙方前期的碰撞十分激烈，2分50秒時FS進行一波gank，但FW WEIZ扛不住菲尼克的傷害率先倒下。緊接雙方在中期不斷碰撞，FS逐步取得經濟和防禦塔的優勢，導致FW在團戰漸漸陷入被動。而9分20秒時FS順著凱撒的推進壓入了凱撒路的高地，而FW則由於兵線的劣勢，沒辦法集結應對FS的集體推進。在失去兩座高地的情況下，FW只能在塔下被動清兵，而FS又進一步拿下魔龍路的高地塔，並利用人數優勢拆掉了主堡再下一城，比數來到2:1，由FS暫時領先。

Game4 FS 勝
兩分鐘時FW由FW ZHAN、FW NAILIU想吃凱撒，但被FS中輔凱進行包夾，人數優勢的情況下FS直接撞入凱撒池將兩顆人頭收下，FW開始陷入被動，在六分鐘時FS NOAR採入魔龍路視野逼出FW WEIZ位置，想要強行開團將FW WEIZ的人頭收下，但FW WEIZ大招反打由後方包夾的隊友將FS三人逼退並帶走兩顆人頭將局勢扳回。凱撒路的FW NAILIU在拆掉外塔後，試圖直接黏上衝浪板上的卡芬妮，但被FS迅速集結開火，並將FW NAILIU及前來支援的FW WEIZ直接帶走，FS再次取得優勢。FW在經濟落後的情況下陷入被動，FS則不斷推進兵線，並拿下物件，配合積極進攻的策略，試圖抓到FW的突破口。成功拿下凱撒後，FS選擇將凱撒直接放在下路，搭配三路兵線同時壓迫，直搗主堡拿下第三分，搶先進入聽牌局，比數來到 3:1。

Game5  FS勝
FＷ在這局選擇了較為進攻向的陣容，在兩分鐘時FS試圖先手開團但被FW的全員集結直接反打，FS野凱人頭相繼倒下，在中期FW不斷開團想要抓人打出優勢，儘管防禦塔逐漸被FS推掉，但FW 也在 WEIZ的積極開團下慢慢拿到優勢。然而，FS迅速反應，成功應對FW的進攻，並進行反制，不斷帶線給予兵線壓力的同時，也利用視野差與人數優勢拿下人頭扳回局面，在12分20秒時FS踩住了上半部的視野，而FW則因為兵線的分推被拉開距離，FW WEIZ則開著大招配合集結的中射想去抓掉FS ASHEARTH，但FS成員也迅速集結追擊FW，在五人的火力進攻下FW中射輔全員倒下，而FW剩下的成員 ZHAN、NAILIU也無法抵擋FS的攻勢與兵線。最後FS乘勝追擊，攻破主堡成功拿下這場比賽，贏得 2025 AIC 冠軍寶座以及20萬美金的冠軍獎金。

