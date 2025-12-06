ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《傳說對決》閃電狼遇亂流！險勝PSG挺進三強　生死局Main角流逆襲

記者蘇晟彥／河內報導

《傳說對決》AIC國際賽6日正式展開四強賽，GCS賽區最後希望FW（閃電狼）在先前落入敗部組，若要奪冠必須一穿三，將三之泰國隊伍擊敗。在6日率先對上PSG，但FW狀況不如預想，整個賽事被PSG壓制，被對方率先聽牌，但最終靠著韌性打到第七局，在全員拿出自信角的狀況下，最終擊敗PSG，挺進下一輪賽事，將在明天（7日）對上BAC爭取最後一張通往最終舞台的資格。

▼FW今天打得艱辛，最終以4：3的成績擊敗PSG，成功挺進三強。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 傳說對決 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 傳說對決 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在首局電狼出師不利， 被PSG閃電戰，在十分鐘內車過去結束比賽；第二局電狼回魂，拿出久違歌芙拉，在前期靠著煒哲銀晝狂拉，多次進入對方野區，在前期大順風的情況下，直接在9分24秒靠著凱撒推進一波GG；第三局雙方進入拉鋸，在前期PSG拿下領先，但PFW穩穩撐著，雙方在高地前多次交戰，最後PSG靠著一波機會，抓掉對方4人踏上主堡前取勝，第四局奶綠出奇招拿出凱撒路制裁齊爾，但前期成效不彰，沒有懲罰到PSG，反而在單人線多次被抓，PSG壓到高地前，但最終靠著煒哲古木極限反開，帶領隊友擊潰PSG拿下凱撒，在經過一波集結艱辛拿下第二勝，比數來到2：2。

在第五局FW在前期龍團輸掉大波，2分鐘就掉出4顆人頭後，後期完全無力回天，被PSG狠狠掐住節奏，10分鐘順推就結束，PSG率先聽牌。但第六局FW拿出絕活，奶綠瑪迦完全沒人防守，政澤在前期又拿到多顆人頭，搭配煜翔狙殺，在13分鐘壓制PSG無法還手，雙方戰到3：3，進入生死局，前期FW拿出宰制力，將PSG壓在高地不出來，但PSG挺住，最終雙方在20分鐘展開凱撒大戰，PSG成功偷到反攻，但FW抓住最後機會，趁對方進攻抓到人頭，最終逆轉取得最後一分。最終，FW以4：3的成績驚險擊敗PSG，在今天整體狀況表現不穩定，多次讓進攻節奏被掐斷，FW將在明天對上BAC，若取勝才會在最後舞台對上FS，繼續爭取大滿貫目標。

▲▼ 傳說對決,河內 。（圖／記者蘇晟彥攝）

