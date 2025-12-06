ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《傳說對決》主播賽評AIC 4強預測　點關鍵「閃電狼一穿三吧！」

記者蘇晟彥／河內報導

《傳說對決》AIC國際賽四強賽將在6日開戰，最終舞台將在7日展開，三支隊伍RPL隊伍及GCS最後希望將爭取最終榮耀。按照慣例，在賽前官方都會邀請主播、賽評分享比賽亮點、心得，這次由老面孔瑞比、DDisk及兩位第一次踏上國際賽轉播台的嘮闆、阿源，四位都共同給出「閃電狼一穿三」的評價，也給出特別提醒閃電狼要注意的地方，就讓《ETtoday遊戲雲》快速帶大家看看四位的排名分享吧！

▼《傳說對決》四強賽的播報將主播、賽評邀請到河內現場，帶來最精彩、熱血的轉播。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 傳說對決 。（圖／記者蘇晟彥攝）

瑞比 FW=BAC>FS>PSG

瑞比認為，這次閃電狼小詹、奶綠的表現超出預期，但面對這個版本增加的「衝浪板」確實有打擊到團隊的進攻節奏，再提速上出現亂流，如果能夠消化這件事情找到突破口，同時保持健康狀況，拿下冠軍絕對是在預期中；而與電狼同樣實力的還有BAC，在這次從射手位轉到打野位的Erez展現出非常侵略的打法，將BAC推到新高度，但目前觀察下來在中期會有點像無頭蒼蠅，會在中後期找到恢復節奏，搭配上TaoX 很穩定的老屁股指揮，同樣是冠軍名單的人選。

至於FS則是比較著重在特殊選角以及比賽內非常自律，以前會覺得只有在凱撒路AshEarth（地球哥）表現很亮眼，但這次世界賽整個團隊一起提升；最後則是PSG，在APL連外卡都進不了，卻在這次AIC闖進四強，絕對是隊伍中的黑馬，但必須等到4Savage出關整體才有獲勝條件，目前看起來還是不太穩定。

DDISK FW>FS>BAC>PSG

作為賽評，DDISK也將這是冠軍排序給到電狼，他同時指出電狼今年很多輸掉的分數都是自己的問題，很多時候是太過躁進、戰術安排不好導致一步一步將優勢放掉，但整體還是四支隊伍最強勁的選擇，他也點出，這個版本是「中路遊戲」，因此必須看政澤的表現如何，確實在目前的表現沒有看起來特別好。

在第二名FS部分，DDISK認為輔助選手 Noar表現很出色，連帶讓中路Agetsive看起來特別強，所以接下來BO7的關鍵都會圍繞在輔助上；BAC也是同樣狀況，會先看輔助的表現，再加上Erez，戰局的影響都是教在這兩個人身上，但在操作上確實略遜一籌。

至於PSG，雖然目前看起來是最會運用衝浪板的隊伍，但影響不會到這麼劇烈，還是可以靠戰術運營補回來，DDISK也不認為可以依靠衝浪板打出太多畫面，所以還是回到「中路遊戲」，因此並不看到PSG後續賽事會繼續闖下去。

阿源 FW>FS>BAC>PSG

阿源則認為，前三隊的實力都很接近，比賽的重點是當天的狀態跟BP，會影響到遊戲勝負，他自己非常相信奶綠可以在這次四強賽有很好發揮，但有時候FW會突然打得很兇，在壓塔時很容易追得過深出現失誤，這點要稍微小心。而第二名FS在這次賽事一直使用「脫衣服戰術」，會不斷換裝更改打法，但重點擺在凱撒、輔助，這兩個人對於戰局有頗大影響。

第三名BAC則把重點擺在打野Erez、射手Opar，但這幾場表現大好大壞，射手Opar也是隊伍的核心，負責在關鍵時刻出來就場，很多次看到他逆風時就會站出來。最後PSG則是第一次站上舞台，但從系列賽來看，表現應該不會再突破，如果要再往前走，射手要穩定，同時讓凱撒路拿更多資源，才比較有機會奪冠。

嘮闆  FW>BAC>FS>PSG

嘮闆同樣把冠軍都放給FW，但同樣針對「衝浪板」運用不是到最好，很常看到被打得很突然，但自己隊伍拿到也不太會有變化，因此如何運用衝浪板將會是FW的一大課題。在他的視角，這次要實現一穿三必須把焦點放在教練林口身上，因為接下來三支隊伍都是來自RPL賽區，林口正是從RPL賽區出來，因此在情蒐上有一定優勢。

在第二名部分給到BAC，不僅人氣，在遊戲內也打出很多有畫面的內容，也是以3：2些微差距把FW送到敗部組的兇手，焦點一樣擺在中路 Kimsensei、打野Erez上，在某些時候這兩位會站出來打出破口，但相反也很常讓自己成為破口，閃電狼可以好好利用這點。

第三名則給到在AIC不敗金身的FS，目前還沒有被任何一隊撂倒，但如果能研究一些奇招，這隻在線下賽經驗比較少的隊伍可能營運節奏會斷掉，有機會讓他們倒在冠軍賽之前。最後PSG跟其他人一樣，認為強度理論上就已經到極限，雖然是黑馬，但太容易出現致命失誤，以目前的內容來看，四強就是終點了。

▼阿源跟嘮闆是第一次到國外進行賽事轉播，語氣中難掩興奮。

▲▼ 傳說對決 。（圖／記者蘇晟彥攝）

四位賽評、主播也提到，其實這次「衝浪板」版本真的影響到FW很多，瑞比點出在先前沒有衝浪板的版本，FW可以很好的壓制對手，但現在會因為對手提速，只要被弄到一次就會崩盤；阿源則說，在先前電狼很會玩轉線，但現在有衝浪板就等於必須將陣線全部壓著，但似乎電狼不擅長這點，因此在前期節奏很容易崩掉，不擅長這種侵略式的打法；嘮闆也補充，這個機制的出現真的打亂電狼，電狼的進攻較保守，並沒有辦法妥善利用衝浪板懲罰別人，都是被懲罰的一方，因此打到現在才會如此辛苦。

在最後，四位也給出自己對於電狼的建議，並衷心期盼他們能在接戲來的賽事拿下冠軍，實現史無前例的大滿貫。

瑞比：希望政澤可以扛著，這次好壞都會落在他身上，但已經到四強了，希望他能帶著很好的心態去面對這次比賽。
嘮闆：講一個遊戲外的「就是要睡飽」，睡飽的FW就是不會輸
阿源：就像閃電狼Mic Check中提到的「把人頭點出來」，只要有人在地圖上消失就要點
DDISK：中路，就這兩個字

此外，這次是阿源、嘮闆第一次到國外現場轉播，嘮闆說自己在轉播錢也是觀眾，在開始播比賽的時候就有兩個夢想，第一個夢想已經實現，就是能到國外現場轉播，現在另外一個夢想就是希望能看到GCS賽區奪冠，親口說出「我們是最強賽區」這句話；阿源則說，其實自己是第一次出國，非常新奇也很緊張，也非常感謝電狼能進入到四強，畢竟在現場沒有看到自己賽區的隊伍，其他賽區奪冠都不會有很開心、興奮的感覺。

