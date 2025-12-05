《傳說對決》閃電狼憶跌敗部落淚　「力拼大滿貫」把獎盃獻隊員

記者蘇晟彥／河內報導

《傳說對決》AIC2025在越南河內開戰，經過近一個月賽事，最終四強分別由RPL賽區FS、BAC、PSG及GCS賽區FW奪下，FW在先前不幸落入敗部組，將在四強賽陸續對上其他三隻泰國強權，必須完成一穿三才能順利奪下本屆冠軍，以及久違的「大滿貫」。在賽前閃電狼（FW）接受台灣媒體聯訪，政澤也提到先前晉級四強時落淚原因，解釋自己當時有點「無能為力」，在莫名丟掉兩分後也無法做出突破，才會在最後比賽結束時激動落淚，而教練林口也坦承，雖然晉級到現在的結果來看是順利的，但還是有些落差，包含角色BP、戰術執行，但接下來會盡力協助調整，也希望能夠帶領隊伍拿下隊史上的大滿貫。

▼閃電狼在今年若奪下冠軍，將完成久違的「大滿貫」，但在這之前必須達成一穿三，完成「滅泰任務」。（圖／記者蘇晟彥攝）



AIC國際賽從11月17日開打，歷經3個禮拜漫長賽事，最終在越南河內舉辦總冠軍賽，在今年最終四強GCS 賽區僅剩下FW一隊，RPL則是挺著三隊之多進入到最後舞台，而在先前FW輸給BAC落入敗部組，若要拿下最終冠軍，必須達成一穿三的戰績，將三隻泰國隊伍擊敗才能成真，而如順利拿下冠軍頭銜，將會是FW達成隊伍大滿貫，在今年的所有賽事中都拿下冠軍頭銜的殊榮，因此成員們身上都背負著巨大壓力。

在先前對上FPT時，已經落入敗部組的FW只能背水一戰，在接連丟掉兩分後才追回四分拿下勝利，賽後中路政澤也壓力釋放，在台上流下眼淚，回顧這一段過程，他說，「當時先輸了兩把，我覺得我們不該輸，但我真的不知道怎麼回事，甚至到最後一把我也不能替團隊特別幹點什麼，但隊伍發揮很好，最終贏下勝利，所以我真的就忍不住」。

挺進到四強後，將先遇上PSG，再對上勝者組的兩個隊伍BAC及FS，教練林口指出，目前維持在一天7-8小時左右的訓練時間，從先前的賽事一路到四強，雖然以結果論來說算是順利，但以內容面來說，跟自己期待要發揮的宰制力有些不同，可能受到「衝浪板」版本的影響，在角色的選擇、其他隊伍理解版本的速度都跟一代不一樣，但目前正在跟團隊努力調整，希望在接下來的賽事有好發揮。

▼政澤在賽後落淚被閃電狼做成哏圖玩哏。（圖／翻攝自閃電狼粉專）



而閃電狼之所以能在今年的賽事都穩定發揮，有不少人歸功到「成員穩定」這件事上，從湊齊最後一塊拼圖煒哲後，團隊已經維持近2年時間都是以同樣五人征戰賽事，與其他傳說隊伍相比「穩定度」高上很多，林口則認為，這件事其實算一個雙面刃，「太穩定」可能也會是一件破壞團隊的事情，但好在雖然穩定，但其實也才接近2年的時間，現在固定成員對閃電狼來說是一件好事。

面對接下來的隊伍，煜翔、小詹及煒哲都認為FS是他們比較在意的隊伍，主要是在這次國際賽場都還沒碰到，很怕對手會有意想不到的奇招，而政澤則是專注在接下來會遇到的PSG上，目前大家情緒也比較平淡，希望能專注地面對接下來兩天嚴峻的賽事。

最後，面對如果拿下冠軍，希望能把獎盃獻給誰，政澤說希望可以獻給閃電狼，在今年最努力的一定是整個團隊；小詹則說冠軍想獻給自己，今年自己真的很努力，如果能達到就會創下一個里程碑；奶綠則說想獻給閃電狼的團隊，謝謝大家一路以來的相伴；煒哲同樣想獻給團隊，希望能拿下隊史第一個大滿貫的隊伍；裕翔也說，一樣想獻給團隊，但最感謝的人會是自己，也同時感謝粉絲一路相伴，最後教練林口則說，大家都這麼感性，自己只好獻給Wooby（閃電狼吉祥物），自己一定會拿著冠軍獎杯跟他拍照。