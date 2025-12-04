豪擲1.6兆沙國收購EA持股超過93%？分析不看好「太多超級建設」

記者楊智仁／綜合報導

美國遊戲大廠 Electronic Arts（EA）被私人投資者集團收購一事再有新進展。根據《華爾街日報》最新披露的文件顯示，若收購案獲批准，沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）將持有 EA 高達 93.4% 股份，成為主要持股方。

▼EA收購案將持有 EA 高達 93.4% 股份。（圖／翻攝自EA）

EA 在 9 月宣布將以 550 億美元 ( 約 1.6 兆台幣 ) 被由 PIF、Silver Lake 與 Affinity Partners 組成的投資聯盟收購，但當時尚未公布各方持股比例。最新文件顯示，除了 PIF 的 93.4% 持股外，矽谷私募基金 Silver Lake Partners 將持有 5.5%，而由美國總統川普女婿 Jared Kushner 成立的 Affinity Partners 則持有 1.1%。

由於持股比例極高，本次收購的資金將幾乎全由 PIF 承擔，《華爾街日報》估算 PIF 將需投入約 290 億美元，反映其最終股權結構。報導並指出，主權財富基金在財團中握有如此高比例股份相當罕見，通常主導投資與營運的多為私募基金，而主權基金則以少數股權參與。

此收購案若獲股東通過，將成為 史上規模最大的槓桿收購案，然而，分析指出沙烏地阿拉伯正面臨財政壓力，包括建設「未來城市」Neom 及 2034 世界盃體育場館等耗資巨額的「超級工程」，根據《紐約時報》PIF 的多項投資近期出現財務困境，可能導致基金暫停新案投入。目前 EA 收購案仍待股東與監管機構審查，後續走向備受關注。