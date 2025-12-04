《100女友》二創繪師離世...原作者獻插圖　妻子淚謝：被溫暖包圍

記者楊智仁／綜合報導

《超超超超超喜歡你的100個女朋友》( 簡稱 100 女友 ) 是由中村力斗原作、野澤由紀子作繪漫畫，目前有兩季動畫、第三季也已經確定製作，作為近年人氣不錯的戀愛番，《100 女友》在社群上有相當多粉絲，其中更有一位名為「紅葉大福」的二創畫師，不斷創作《100 女友》 Q 版作品，然而，12 月初妻子突然宣布畫師已經辭世，得年 28 歲。

推特帳號「紅葉大福」自今年中開始大量創作《100 女友》 Q 版二創圖，女友們可愛且各自充滿魅力的模樣，吸引不少粉絲們點讚。然而，今年 10 月代理人突然發文表示，「由於紅葉大福本人目前無法自行報告狀況，因此代為傳達近況，紅葉大福日前在家中被發現倒地失去意識，隨即緊急送醫再次住院，雖然搶救後保住一命，但長時間沒有恢復意識，直到昨日中午才終於清醒過來，處於非常虛弱的狀態，對此紅葉大福本人也表示『目前參與的所有企劃將全部退出，造成各位粉絲困擾與擔心，我深感抱歉』。」

網友們也紛紛留言希望他好好靜養，不過 12 月 1 日，妻子發文表示，「自 10 月起持續療養的紅葉大福，已於上個月 11 月 27 日因病離世，得年 28 歲，住院期間承蒙《100 女友》中村老師的應援插圖，以及各位加油留言，已確實傳達給本人，他真的很開心將插圖與留言列印出來，與家族照片一起大大地貼在病房裡，大家的溫暖確實拯救了他，真的非常感謝。紅葉大福生前最愛畫畫，也創作了許多作品，雖然已經踏上遠方的旅程休息去了，但我相信他一定還在某個角落愉快地畫著自己最喜歡的創作，以上為最後的公告，妻子敬上。」