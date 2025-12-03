hololive「天音彼方」宣布畢業　曝不轉生復出想回歸普通生活

記者黃冠瑋／綜合報導

hololive旗下VTuber四期生天音彼方（天音かなた）突然宣布將於12月27日畢業，結束長達近6年活動，消息震驚整個VTuber圈。根據本人透露，此次決定是經過深思熟慮，並沒有那種不堪傳聞，只是目前工作量龐大無法負荷，難以持續保持長期活動，導致身心俱疲，最終決定回歸普通生活，未來也不會轉生復出。

▼hololive旗下VTuber四期生天音彼方宣布12月畢業。（圖／翻攝自X／@amanekanatach）



天音彼方自2019年底以四期生身分出道以來，活躍近六年，期間在音樂、直播、合作企劃等多個領域累積極高人氣，但如今隨著本人突然宣布畢業，讓許多追隨多年粉絲感到相當不捨。同時畢業消息公開，也讓網上討論起是否存在霸凌、結婚、公司不合等因素。對此，天音彼方為了避免無端揣測，便立刻開啟直播詳細說明原由，此次消息hololive成員與部分營運工作人員，都是在公告發布的同一時間才得知此事，並沒有外界所說跟成員不和、交往或結婚懷孕，也不是消耗殆盡症候群或是公司造成的問題。

首先會有這畢業決定，其一是預想之外的大量額外業務造成，由於曾長期負責某項製作專案的發包工作，而這項任務原本並未指定負責人。為了應對這份工作，她不得不在數個月內縮減直播與活動，放棄許多想執行的企劃，其二則是所執行專案與直播工作時間大量重疊，導致開台時間變少，最後則是由於長期處於高壓狀態工作，導致身心俱疲，經過與公司溝通調整，還是難以達到平衡，她最終仍判斷自己難以維持長期穩定的活動狀態，也不想長期造成其他人困擾，所以才下了這個決定。

對此，她也提到hololive是她付出許多努力的地方，她還是深愛著VTuber文化，這是她積極挑戰的舞台，只能對一直支持她的粉絲說聲抱歉，但多虧粉絲也讓她在最喜歡的 hololive度過了快樂又幸福的6年，出道後的每一天，是她過去完全無法想像的充滿感動，她從不覺得這是靠自己一個人的力量，如果沒有加入hololive，就無法獲得這麼多寶貴的經驗，她也承諾會將所有心意與熱情投入到12月27日前最後的這段時間，希望粉絲能陪她走完這段時光。

至於未來方面也不會有復出轉生機會，此次畢業後也不會有官方紀念影片，預計會回到出道前的生活，希望粉絲不要過度搜尋或追蹤她，以免讓自己心情更加難過。接下來可能會投入非娛樂領域的一般工作，她也開玩笑表示，將來或許會在某位粉絲隔壁工作。最後她也提到「能與大家相遇、能以偶像的身分活動，是我一生的榮耀，接下來，我會走上只有我自己能走的道路，繼續向前。我永遠永遠都不會忘記你們。最喜歡你們了」。