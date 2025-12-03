中國演出遭「斷電趕下台」　大槻真希首發聲：遺憾沒向粉絲道謝

記者楊智仁／綜合報導

中國不滿日本首相高市早苗「台灣有事」發言，不僅日本天后濱崎步上海演唱會遭臨時取消，連歌手大槻真希在演出過程也被突然「斷電」請下台。大槻真希於 12 月 1 日在官方網站及個人社群平台發文，首次回應演出中途被迫中止一事。

▼大槻真希被斷電趕下台，一臉錯愕。（圖／翻攝自X／李老師不是你老師）

大槻真希在上海開唱，沒想到唱到一半舞台突然全數斷電，讓她受到驚嚇，隨後工作人員衝上台，取走麥克風要求她下台。由於事發突然，大槻真希一臉驚訝完全不可置信，之後主辦方也未對台下聽眾做出說明，引發輿論譁然。日前大槻真希在推特上表示，「我已從上海回國，非常感謝大家對演出取消的關心與鼓勵...，遺憾的是，當天沒能親自向期待表演而來的粉絲們道謝，真的非常感謝你們！」

大槻真希接著寫道，「我能做的，就是繼續透過音樂，將我的聲音誠摯地傳遞給需要它的人，希望未來能藉由歌聲帶來更多新的邂逅與連結，若大家能繼續支持，我會非常開心。」同時，經紀公司也在官網以「Bandai Namco Festival 2025的報告」為題發佈聲明，「除了演出被迫中止外，現場並無其他問題，當地工作人員也十分友善地協助處理，大槻在下台後收到許多溫暖的鼓勵，現已平安返國。未來也會如往常一樣積極投入音樂活動，希望各位能持續給予溫暖支持。」