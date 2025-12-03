ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

中國演出遭「斷電趕下台」　大槻真希首發聲：遺憾沒向粉絲道謝

記者楊智仁／綜合報導

中國不滿日本首相高市早苗「台灣有事」發言，不僅日本天后濱崎步上海演唱會遭臨時取消，連歌手大槻真希在演出過程也被突然「斷電」請下台。大槻真希於 12 月 1 日在官方網站及個人社群平台發文，首次回應演出中途被迫中止一事。

▼大槻真希被斷電趕下台，一臉錯愕。（圖／翻攝自X／李老師不是你老師）日本歌手濱崎步、大槻真希在中國開唱受阻。（圖／翻攝自X／李老師不是你老師）

大槻真希在上海開唱，沒想到唱到一半舞台突然全數斷電，讓她受到驚嚇，隨後工作人員衝上台，取走麥克風要求她下台。由於事發突然，大槻真希一臉驚訝完全不可置信，之後主辦方也未對台下聽眾做出說明，引發輿論譁然。日前大槻真希在推特上表示，「我已從上海回國，非常感謝大家對演出取消的關心與鼓勵...，遺憾的是，當天沒能親自向期待表演而來的粉絲們道謝，真的非常感謝你們！」

大槻真希接著寫道，「我能做的，就是繼續透過音樂，將我的聲音誠摯地傳遞給需要它的人，希望未來能藉由歌聲帶來更多新的邂逅與連結，若大家能繼續支持，我會非常開心。」同時，經紀公司也在官網以「Bandai Namco Festival 2025的報告」為題發佈聲明，「除了演出被迫中止外，現場並無其他問題，當地工作人員也十分友善地協助處理，大槻在下台後收到許多溫暖的鼓勵，現已平安返國。未來也會如往常一樣積極投入音樂活動，希望各位能持續給予溫暖支持。」

關鍵字：大槻真希

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ELLA超感性突然落淚　邊哭還能邊吵架XD

推薦閱讀

中國演出遭「斷電趕下台」　大槻真希首發聲：遺憾沒向粉絲道謝

直擊／全球唯一《魔獸世界：至暗之夜》主題房開箱　

《巫師4》未來計畫曝光　CDPR發豪語：新三部曲6年內全完成

TGA創辦人突發沙漠「神秘雕像」　骷髏超詭異網猜《上古卷軸6》

《英雄聯盟》新賽季大改！新增路線任務：突破18等、AD七件裝

網紅估Steam machine製造成本700美　分析師：數年賣上百萬台

《英雄聯盟》HongQ、JunJia確定加盟JDG

中國動漫活動、演唱會頻取消　宣傳剩「中止」、中網友狂吐槽

細田守新動畫電影口碑暴死...一廳僅兩人　網評：像發燒看電影

《進擊的巨人》原本預估賠錢？主管曝「從悲觀到逆轉」關鍵

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

遭「斷電趕下台」...大槻真希回應

細田守新動畫電影口碑暴死

網紅估Steam machine製造成本

《GTA6》31人解僱真正原因揭曉

《英雄聯盟》新賽季大改！新增路線任務

全球唯一《至暗之夜》主題房開箱

《戰地風雲6》玩家自製踩地雷

《寶可夢傳說Z-A》不如阿爾宙斯

《巫師4》未來計畫曝光

中國動漫活動、演唱會頻取消

最新新聞

遭「斷電趕下台」...大槻真希回應

全球唯一《至暗之夜》主題房開箱

《巫師4》未來計畫曝光

TGA創辦人突發沙漠神秘雕像

《英雄聯盟》新賽季大改！新增路線任務

網紅估Steam machine製造成本

HongQ、JunJia確定加盟JDG

中國動漫活動、演唱會頻取消

細田守新動畫電影口碑暴死

《進擊的巨人》原本預估賠錢？

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366