《ARC Raiders》「狂ping」標記揪偷襲　玩家竊喜穿梭自如

記者黃冠瑋／綜合報導

科幻撤離射擊新作《ARC Raiders》上市後憑藉著獨特吸引玩法直接爆紅，一舉擠進目前Steam上前五大熱門遊戲，甚至上市初期竟出現友善互助情形。然而隨著無鑰匙Bug產生，遊戲廝殺偷襲可說是越演越烈，不過近期卻有玩家發現只要狂ping信號就能揪出躲藏在草叢玩家，讓許多網友直呼根本是撤離救星。

▼《ARC Raiders》狂Ping可以揪出躲藏玩家。（圖／翻攝自X／@ARCRaidersGame）

▲▼《ARC Raiders》狂Ping可以揪出躲藏玩家。（圖／翻攝自X／@ARCRaidersGame）

《ARC Raiders》上線後可說是話題滿滿，但爆紅同時卻也衍生出各種問題，像是先前外掛氾濫，一直到近期遊戲被指稱有使用AI創作，官方也就此承認有部分使用，繼遊戲出現無鑰匙搜刮Bug後，近期又有一個話題再度掀起玩家討論，如果有玩過《ARC Raiders》的玩家會知道，通關遊戲唯一方式就是撤離回營地，但在這途中可說是相當不容易，除了被會被Arcs或其他玩家射殺之外，還可能捲入玩家之間的混戰，會有很多因素可能會讓玩家就此喪命，但最糟糕的莫過於在即將撤離時被蹲守在草叢的玩家狙擊。

不過近期有一名Reddit上玩家Super_Avocado發現，當自己快要回到撤離點時，如果感覺附近有埋伏，可以對著附近灌木叢狂按標記鍵，如果真的有玩家藏在那裡，那麼標記就會顯示出來，相反地玩家就可以狙擊躲藏在灌木叢玩家，大大減少玩家無緣無故被射殺風險，而該消息曝光後，也讓許多網友感到開心，終於可以擺脫被暗殺狙擊噩夢，簡直是撤離救星。

至於此等方法為何能找出躲藏在草叢玩家，目前還尚未可知，並且是否合法官方目前也沒有明確說明，但無論如何這可說是大大改善玩家遊戲體驗，想必就算是玩家找到的遊戲漏洞，官方或許也會睜一隻眼閉一隻眼。

You can ping raiders through bushes. Do what you want with that information.
byu/Super_Avocado inArcRaiders

關鍵字：ARC Raiders射擊遊戲

