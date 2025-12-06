ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《柏德之門3》玩家驚現「童子戰法」　無敵孩童秒殺Boss網傻眼

記者黃冠瑋／綜合報導

《柏德之門3》從2023年推出以來，靠著遊戲高度自由玩法，擄獲了不少玩家芳心，期間玩家更是創造了無數通關BOSS方法，像是全程話術攻擊、無限跳躍吹號角無敵等。如今又有玩家，利用遊戲兒童保護機制，組建「童子無敵軍」並無限攻擊秒殺BOSS，讓許多網友傻眼表示，「居然想得出來」。

▼《柏德之門3》出現荒謬「童子無敵軍」。（圖／翻攝自YouTube／Morgana Evelyn）

▲▼《柏德之門3》出現荒謬「童子無敵軍」。（圖／翻攝自YouTube／Morgana Evelyn）

事情其實是，一名海外YouTuber「Morgana Evelyn」起初就了解到《柏德之門3》中兒童經常會對玩家惡作劇或是百般嘲弄，不過遊戲受限於《德國青少年保護法》規範，遊戲中兒童都有保護機制，無法被攻擊，因此對於玩家而言是又愛又恨，但能理解兒童應該被受到保護。不過也因此她發現可以利用機制操縱他們組成「童子軍」並運用在戰鬥上。

對此，根據影片操作描述使用玩家夥伴（非玩家的角色），向兒童NPC施展變形術變成動物，再利用馴獸術法術帶著動物回到營地（切換成回合模式），再解散該夥伴，等候變形術與馴獸術效果消失，再重新招幕夥伴，離開營地，儲存遊戲再重新載入，那麼就會獲得屬於自己無敵孩童小兵。其中Morgana Evelyn還特地為了組建一支「童子無敵軍」，還特定詢問朋友，從遊戲中孤兒院招募孩童，意外造就了遊戲中無法被殺死的存在，更誇張的是孩童還可無限攻擊，也因此童子軍一進入到戰場便瞬間秒殺BOSS，如此恐怖戰法讓許多網友傻眼表示，「居然想得出來，BOSS太可憐了」。

另外，此變形手法也不是第一次被玩家使用，早在先前就有玩家成功創造與明薩拉共存的好人故事線，其中就是使用變形術來完成此事，如今變形玩法再次被利用，驗證遊戲高度自由玩法相當受玩家喜愛，也凸顯了《柏德之門3》為何能一舉斬獲2023年遊戲大獎殊榮，其背後都與玩法、劇情息息相關。

關鍵字：柏德之門3

