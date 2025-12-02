TGA創辦人突發沙漠「神秘雕像」　骷髏超詭異網猜《上古卷軸6》

記者黃冠瑋／綜合報導

在遊戲界中以往只要有開發者想告訴玩家新作消息，但又不想明確說出時都會藉著類似物品來向玩家表達興奮，像是科隆遊戲展主持人自戴小丑鼻暗示《絲綢之歌》。如今隨著遊戲年度盛事TGA逼近，活動創辦人Geoff Keighley就突發一串奇怪的文字與神秘雕像，詭異骷髏造型讓許多網友猜測很可能是《上古卷軸6》。

▼TGA 創辦人突發神秘雕像。（圖／翻攝自X／@geoffkeighley）

遊戲界年度盛事TGA（The Game Awards）將在12月11日開幕，因此許多玩家除了期待今年度遊戲大獎究竟獎落誰家外，也開始期待遊戲新作發表，畢竟過往TGA上都會為明年度新作上市做出相對宣傳。對此，TGA活動創辦人Geoff Keighley就率先透露關於遊戲新作相關細節，突然在11月29日發文，寫上「regal.inspiring.thickness」3個不相關英文單字，與一張奇怪的雕像圖片，引起廣大網友好奇，於是就有網友化身偵探破解了這段意涵，利用定位服務 what3words 進行搜尋，竟發現座標指向美國加州莫哈韋沙漠（Mojave Desert）中的一處特定座標。

該項暗示也激起了玩家前往該地點衝動，前往後發現該雕像竟真的佇立在這沙漠之中，外型被各種骷髏、人類、動物、怪物，甚至是神話生物環繞而成，中間還有疑似奇異大門，並且玩家還提到晚上還會發著詭異紅光，如果不說還以為是某電影在此處拍攝，但由於這處座標以及圖片是由TGA創辦人發出，因此許多玩家認為很可能這是預告某款重量級3A大作即將來襲。

對此，就有網友根據雕像細節中猜測，圖騰與裝飾酷似《上古卷軸》系列中的「Hermaeus Mora」，掌管知識與記憶的迪德拉魔神，再加上先前Bethesda總監Tom Mustaine就有說明很可能會無預警上市新作，因此就有一部分網友認為很可能是《上古卷軸6》宣傳暗示。另外，也有其他網友認為該雕像散發著黑暗與惡魔氣息，因此很有可能是《暗黑破壞神4》新大型資料片，畢竟過往暴雪都會藉著TGA來公開新一年規劃。