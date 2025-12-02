ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

TGA創辦人突發沙漠「神秘雕像」　骷髏超詭異網猜《上古卷軸6》

記者黃冠瑋／綜合報導

在遊戲界中以往只要有開發者想告訴玩家新作消息，但又不想明確說出時都會藉著類似物品來向玩家表達興奮，像是科隆遊戲展主持人自戴小丑鼻暗示《絲綢之歌》。如今隨著遊戲年度盛事TGA逼近，活動創辦人Geoff Keighley就突發一串奇怪的文字與神秘雕像，詭異骷髏造型讓許多網友猜測很可能是《上古卷軸6》。

▼TGA 創辦人突發神秘雕像。（圖／翻攝自X／@geoffkeighley）

▲▼TGA 創辦人突發神秘雕像。（圖／翻攝自X／@geoffkeighley）

遊戲界年度盛事TGA（The Game Awards）將在12月11日開幕，因此許多玩家除了期待今年度遊戲大獎究竟獎落誰家外，也開始期待遊戲新作發表，畢竟過往TGA上都會為明年度新作上市做出相對宣傳。對此，TGA活動創辦人Geoff Keighley就率先透露關於遊戲新作相關細節，突然在11月29日發文，寫上「regal.inspiring.thickness」3個不相關英文單字，與一張奇怪的雕像圖片，引起廣大網友好奇，於是就有網友化身偵探破解了這段意涵，利用定位服務 what3words 進行搜尋，竟發現座標指向美國加州莫哈韋沙漠（Mojave Desert）中的一處特定座標。

該項暗示也激起了玩家前往該地點衝動，前往後發現該雕像竟真的佇立在這沙漠之中，外型被各種骷髏、人類、動物、怪物，甚至是神話生物環繞而成，中間還有疑似奇異大門，並且玩家還提到晚上還會發著詭異紅光，如果不說還以為是某電影在此處拍攝，但由於這處座標以及圖片是由TGA創辦人發出，因此許多玩家認為很可能這是預告某款重量級3A大作即將來襲。

對此，就有網友根據雕像細節中猜測，圖騰與裝飾酷似《上古卷軸》系列中的「Hermaeus Mora」，掌管知識與記憶的迪德拉魔神，再加上先前Bethesda總監Tom Mustaine就有說明很可能會無預警上市新作，因此就有一部分網友認為很可能是《上古卷軸6》宣傳暗示。另外，也有其他網友認為該雕像散發著黑暗與惡魔氣息，因此很有可能是《暗黑破壞神4》新大型資料片，畢竟過往暴雪都會藉著TGA來公開新一年規劃。

關鍵字：上古卷軸６BethesdaTGA

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【開車太累？】國道行駛到一半「前車掉出人」！　驚險摔落翻滾畫面曝

推薦閱讀

TGA創辦人突發沙漠「神秘雕像」　骷髏超詭異網猜《上古卷軸6》

《英雄聯盟》新賽季大改！新增路線任務：突破18等、AD七件裝

網紅估Steam machine製造成本700美　分析師：數年賣上百萬台

《英雄聯盟》HongQ、JunJia確定加盟JDG

中國動漫活動、演唱會頻取消　宣傳剩「中止」、中網友狂吐槽

細田守新動畫電影口碑暴死...一廳僅兩人　網評：像發燒看電影

《進擊的巨人》原本預估賠錢？主管曝「從悲觀到逆轉」關鍵

《鬼滅》聲優憶出道第五年月收入僅「1萬多」　得靠打工維持生活

創意無法擋！《戰地風雲6》玩家自製「踩地雷」　敲錯立刻說掰掰

任天堂收購萬代新加坡工作室！《斯普拉遁》合作團隊加入麾下

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《GTA6》31人解僱真正原因揭曉

《英雄聯盟》新賽季大改！新增路線任務

網紅估Steam machine製造成本

細田守新動畫電影口碑暴死

《戰地風雲6》玩家自製踩地雷

《寶可夢傳說Z-A》不如阿爾宙斯

TGA創辦人突發沙漠神秘雕像

中國動漫活動、演唱會頻取消

《進擊的巨人》原本預估賠錢？

《航海王》漫畫第111集狂賣137萬冊

最新新聞

TGA創辦人突發沙漠神秘雕像

《英雄聯盟》新賽季大改！新增路線任務

網紅估Steam machine製造成本

HongQ、JunJia確定加盟JDG

中國動漫活動、演唱會頻取消

細田守新動畫電影口碑暴死

《進擊的巨人》原本預估賠錢？

聲優憶出道早期月收入僅「1萬多」

《戰地風雲6》玩家自製踩地雷

任天堂收購萬代新加坡工作室

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366